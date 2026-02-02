Chính thức tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM

Được khởi công từ năm 2016 và đã hoàn thành khoảng 94% khối lượng công việc, tuy nhiên, dự án chống ngập này đã bị trì trệ từ năm 2020 do các vướng mắc pháp lý liên quan hình thức thanh toán theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, dự án đang tập trung vào giai đoạn hoàn thiện phần việc còn lại, kiểm tra - hiệu chỉnh - kết nối, chạy thử theo quy trình và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trungnam Group nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để dự án "về đích" trong năm 2026 nằm ở sự chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện của UBND TP.HCM đối với việc tổ chức hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh nghĩa vụ thanh toán cho dự án, trọng tâm là thanh toán đất, bố trí quỹ đất bổ sung thanh toán cho nhà đầu tư.

Bên cạnh mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay, lãnh đạo Trungnam Group cũng bày tỏ mong muốn UBND TP.HCM xem xét đề xuất cho phép doanh nghiệp tham gia vận hành dự án trong 5 năm, nhằm bảo đảm giai đoạn đầu vận hành được liên tục, an toàn, tối ưu quy trình điều tiết, đào tạo - chuyển giao nhân sự vận hành và kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng đề xuất tăng thời hạn bảo hành/đồng hành kỹ thuật tương ứng, trên cơ sở thỏa thuận chi tiết với các cơ quan chuyên môn của thành phố và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, để tăng độ tin cậy vận hành và giảm rủi ro gián đoạn trong giai đoạn đầu khai thác.

"Chúng tôi cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, duy trì tổ chức thi công liên tục, tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, đưa dự án vào vận hành đồng bộ, ổn định", ông Nguyễn Tâm Tiến cho biết.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, dự án đến thời điểm hiện nay hoàn toàn đủ điều kiện tái thi công, đảm bảo cam kết của nhà đầu tư sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay. "Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo rà soát để thực hiện giai đoạn 2 của dự án, mở rộng theo đúng quy hoạch của thành phố", ông Cường cho biết.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ) là công trình quy mô lớn nhằm kiểm soát ngập cho khu vực rộng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Quy mô đầu tư của dự án bao gồm xây dựng 8 cống kiểm soát triều quy mô lớn tại các cửa sông chính: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm với khẩu độ từ 20 m đến 160 m; đồng thời xây dựng tuyến đê bao, kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm nay, qua đó phát huy hiệu quả việc ngăn chặn - kiểm soát triều cường cho khu vực nội đô TP.HCM, đồng thời góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và cải thiện môi trường nước.

