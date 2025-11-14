TP.HCM đặt mục tiêu 'dứt điểm' dự án chống ngập 10.000 tỷ

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ khởi công khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc vào ngày 19/12. Thành phố cũng đặt mục tiêu sớm hoàn thành dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM sáng 14/11, các đại biểu đặt vấn đề về loạt dự án hạ tầng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu phát triển vùng đô thị hiện đại.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết sẽ xử lý dứt điểm các dự án lớn, nhất là hệ thống thoát nước chống ngập và các tuyến đường, đường sắt liên kết sân bay Long Thành, giúp hoàn thiện mạng lưới hạ tầng liên vùng trong giai đoạn mới.

Đặt mục tiêu dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Danh bày tỏ lo ngại về tình trạng ngập úng kéo dài ở TP.HCM và việc chậm trễ trong dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng . Ông đặt vấn đề: “Việc cải tạo các kênh Bà Lớn và Ông Bé có đảm bảo tính đồng bộ, kết nối với dự án chống ngập 10.000 tỷ trước đây để giải quyết căn cơ vấn đề ngập lụt của TP.HCM?”.

Đáp lại, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định dự án chống ngập này đã được triển khai từ lâu và là một trong những ưu tiên của thành phố. Tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng do vướng mắc trong thủ tục và thanh toán hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Đại biểu Trần Hoàng Danh (bên phải) đặt câu hỏ về tiến độ dự án chống ngập quy mô 10.000 tỷ đồng của thành phố.

“Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp và đến nay đã triển khai việc thanh toán đúng hợp đồng BT trước đây theo luật định. Tổng Kiểm toán đã vào kiểm toán và trên cơ sở kết quả đó, thành phố sẽ thực hiện thanh toán”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Ông cho biết thêm hiệu quả của dự án sẽ được đánh giá sau khi hoàn tất. “Việc đánh giá dự án này có hiệu quả hay không sẽ được Trung ương và thành phố kiểm tra, giám sát sau khi hoàn thành”, ông phát biểu.

Song song với dự án chống ngập 10.000 tỷ, thành phố đã được HĐND TP thông qua hai dự án cải tạo rạch Ông Bé và rạch Bà Lớn với tổng vốn hơn 16.600 tỷ đồng , được xem là hai “mũi khoan lớn” để giải quyết ngập và ô nhiễm khu phía Nam thành phố.

Dự án rạch Ông Bé có tổng mức đầu tư 7.434 tỷ đồng , bao gồm nạo vét hơn 4,2 km rạch, xây kè bảo vệ dài 5,6 km và hình thành tuyến đường 12-16 m dọc bờ kè. Khi thực hiện, dự án sẽ thu hồi đất của 1.425 hộ dân, trong đó 1.224 hộ phải giải tỏa trắng. Mục tiêu là tiêu thoát nước cho khu vực rộng khoảng 470 ha, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát cho kênh Đôi và kết nối với dự án chống ngập do triều đang triển khai.

Trong khi đó, dự án rạch Bà Lớn có tổng vốn hơn 9.228 tỷ đồng , nạo vét toàn tuyến dài 7,4 km, xây dựng gần 10 km kè chống sạt lở và mở tuyến đường mới gần 1 km, rộng 12-18 m. Đây là một trong bảy trục tiêu thoát nước chính theo Quy hoạch thủy lợi 1547, dẫn nước từ trung tâm thành phố ra phía Nam. Khu vực này nhiều năm qua bị lấn chiếm, ô nhiễm nặng, dòng chảy bị thu hẹp gây ngập kéo dài. Việc xây mới cầu Bà Lớn 2, mở đường ven rạch và chỉnh trang toàn tuyến sẽ giúp khơi thông dòng chảy và tạo quỹ đất phát triển hạ tầng.

Khởi công khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc vào 19/12

Bên cạnh bài toán chống ngập, đại biểu Trần Thành Trọng kiến nghị Thành phố quan tâm đến quy mô, tiến độ đầu tư khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Ông đề xuất dự án này phải có một sân vận động đạt chuẩn quốc tế, có sức chứa tối thiểu 100.000 chỗ để tổ chức các giải đấu tầm cỡ quốc gia và khu vực.

“Hiện nay, TP.HCM và cả khu vực phía Nam đều chưa có sân vận động nào đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải bóng đá quốc tế. Dự án Rạch Chiếc cần được định hình trở thành công trình thể thao mang tầm vóc lớn, phục vụ lợi ích chung của thành phố, không thể làm nhỏ lẻ hoặc đơn thuần chỉ để ‘hoàn thành kế hoạch’,” ông Trọng nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Thành Trọng thảo luận về hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành và khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, dự án khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc đã hoàn thành việc phân khu và đang trong giai đoạn tiếp nhận đầu tư. Thành phố đã trình Tờ trình số 736 nhằm điều chỉnh các nội dung đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, với mục tiêu "làm sạch khuôn khổ pháp lý" để mời gọi nhà đầu tư chiến lược.

“Hiện nay, Thành phố đã xong phân khu và đang thực hiện là tiếp nhận đầu tư dự án này. Nếu không gì thay đổi, dự án sẽ khởi công vào dịp 19/12 tới. Trước mắt, Thành phố sẽ thu hồi lại khoảng 5 ha đất trong phạm vi dự án để chúng ta làm lễ khởi công", ông Được thông tin.

Theo ông, khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc được quy hoạch hiện đại, đủ chức năng phục vụ tất cả các môn thể thao quốc tế. Dự án này sẽ đóng vai trò là trung tâm thể thao của TP.HCM trong 5 năm tới, khi thành phố đặt mục tiêu hình thành một khu tổ hợp quy mô lớn, đủ năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế.

Ngoài yếu tố thể thao, ông Được cho biết dự án Rạch Chiếc còn có vai trò quan trọng về kinh tế - đô thị. Dự án này được tính toán để đồng bộ với các trục giao thông lớn đang hình thành, trong đó có các tuyến kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành. Thành phố kỳ vọng dự án sẽ là hạt nhân phát triển đô thị thể thao hiện đại, mở rộng không gian sinh hoạt công cộng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.