Cận cảnh hầm chui quan trọng nhất nút giao An Phú trước ngày thông xe

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào sáng 1/2, tại khu vực nóc hầm chui HC1-02 của nút giao An Phú trên đường Mai Chí Thọ nối đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được thi công đổ bê tông. Phần hầm phía dưới đầu đường Mai Chí Thọ đã trải nhựa, lắp dải phân cách và sơn vạch kẻ đường.

Hạng mục này có chiều dài khoảng 760 m, lớn nhất trong hai hầm chui của dự án. Hầm nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm và ngược lại.

Bên trong hầm kín đã lắp đặt đèn chiếu sáng cùng hệ thống thoát nước đã hoàn thiện, đang chờ hoàn thiện vệ sinh.

Lan can bằng thép cao hơn một mét, được tạo kiểu với nhiều hoa văn đồng nhất với cầu vượt và hầm chui còn lại của dự án.

Phần nóc với kết cấu bê tông còn khá ngổn ngang. Theo nhà thầu đây là hạng mục phức tạp, khiến hầm phải lùi ngày thông xe trễ hơn so với dự kiến

Khi đưa vào khai thác, hầm chui HC1-02 sẽ tiếp nối với hầm chui HC1-01 tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Hai hầm liên thông giúp xe lưu thông liên tục từ đại lộ Mai Chí Thọ lên cao tốc và ngược lại, giảm xung đột giao thông tại nút giao An Phú.

Dự án nút giao An Phú gồm hai hầm chui và các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Công trình có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng , khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng bị chậm tiến độ.

