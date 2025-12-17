Nút giao lớn nhất TP.HCM lùi ngày về đích

UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh tiến độ nút giao An Phú đến quý II/2026, trong đó 2 hạng mục trọng điểm là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 phải hoàn thành trước Tết nguyên đán 2026.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai ở TP.HCM, được khởi công vào tháng 12/2022. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng) đến quý II/2026, thay vì mốc kết thúc vào năm 2025 theo quyết định trước đó.

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, tạo cơ sở để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và hoàn thành các hạng mục còn lại theo quy định. Đến nay, khối lượng thi công công trình đã đạt trên 70% giá trị hợp đồng.

UBND TP giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ báo cáo, chủ trì tổ chức thẩm định, trình duyệt theo đúng quy định pháp luật hiện hành đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM được giao chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của các số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định và chỉ đạo của lãnh đạo TP.

Trong đó, yêu cầu hoàn thành nhánh cầu N2 (XL11) trước ngày 31/12/2025, hoàn thành hầm chui HC1-02 (XL6) trước ngày 15/1/2026. Tổ chức quản lý chất lượng công trình, chi phí đầu tư không để phát sinh tăng chi phí, lãng phí do việc kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các công việc còn lại để thi công hoàn thành công trình, quyết toán dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Hiện, nhánh cầu vượt N2 đã hoàn tất công đoạn hợp long kết cấu và đổ bê tông bản mặt cầu. Khi đi vào khai thác, công trình sẽ giúp luồng xe từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đại lộ Mai Chí Thọ thông suốt hơn. Trong khi đó, hầm chui HC1-02 có chiều dài 760 m, quy mô 4 làn xe lưu thông hai chiều, hiện đã đạt trên 75% khối lượng xây lắp.

Nút giao An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai ở TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Dự án có quy mô 3 tầng, gồm hầm chui 2 chiều nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm vượt sông Sài Gòn). Phía trên là cầu vượt kết nối tuyến Mai Chí Thọ (hướng xa lộ Hà Nội) với đường Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc và cầu vượt hướng phải từ đường dẫn cao tốc sang Mai Chí Thọ..

Sau khi đi vào hoạt động, nút giao kỳ vọng giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía đông TP.HCM, vốn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.