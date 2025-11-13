Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ khởi công ngày 20/11

  • Thứ năm, 13/11/2025 19:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TP.HCM sẽ khởi công dự án mở rộng đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) vào ngày 20/11.

Điểm đầu của cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao An Phú thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã cung cấp thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của đơn vị và ngày khởi công các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn.

Về tiến độ giải ngân, Ban Giao thông cho biết kế hoạch vốn năm 2025 được giao là 17.010 tỷ đồng. Hiện, Ban đã giải ngân 8.649 tỷ đồng, tương đương 50,8% kế hoạch.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân tính đến nay chỉ mới đạt 1/2 kế hoạch. Để đạt mục tiêu giải ngân đề ra, Ban Giao thông cho biết sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể.

Theo đó, Ban sẽ xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, trong đó có kế hoạch giải ngân cụ thể. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành để sớm thẩm định thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu xây lắp; phối hợp với địa phương để bàn giao mặt bằng thi công dự án; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các dự án giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối khu vực cửa ngõ TP.HCM và khép kín Vành đai 2 cũng được Ban Giao thông dự kiến khởi công trong cuối năm nay.

Trong đó, dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) dự kiến khởi công vào ngày 20/11.

Dự án đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài 3,2 km, tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án sẽ mở rộng 2 bên tuyến với mỗi bên rộng 4,75 m đảm bảo quy mô 8 làn xe, tổng bề rộng mặt đường sau mở rộng là 36 m. Phần cầu mở rộng 2 bên cầu Mương Kênh và cầu vượt đường Đỗ Xuân Hợp mỗi bên 5,25 m, tổng bề rộng cầu sau mở rộng là 37 m.

Hiện, đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra ùn tắc do quá tải. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án mở rộng đường nối cao tốc này cùng với các dự án giao thông đang triển khai khác sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông và tăng kết nối liên vùng, đặc biệt tới sân bay Long Thành.

Các dự án còn lại là xây dựng Vành đai 2 TP.HCM, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái sẽ khởi công trong tháng 12 tới.

Thảo Liên

đường nối cao tốc nút giao An Phú Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM - Long Thành cao tốc

