Sắp mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành

TP.HCM sẽ khởi công dự án mở rộng đường nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) vào cuối tháng này.

Điểm đầu của cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao An Phú thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 16/10, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã có thông tin về tiến độ dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Ông Hợp cho biết Ban Giao thông đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và bảo hiểm công trình, dự kiến hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu trong tháng 10.

Từ ngày 25-27/10, Ban Giao thông sẽ trình Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt phương án phân luồng giao thông đường bộ và đường thủy phục vụ thi công.

"Dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 10, thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2026. Khi đó, cùng với nút giao An Phú đã được thông suốt sẽ giảm bớt tình trạng kẹt xe", ông Hợp nói.

Riêng nút giao An Phú, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho hay sẽ thông xe nhánh cầu vượt N2 trước ngày 31/12; thông xe hầm chui HC1 trước ngày 15/1/2026; và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 9/2026.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) có tổng chiều dài 3,2 km, tổng mức đầu tư hơn 915 tỷ đồng .

Theo quy hoạch, dự án sẽ mở rộng 2 bên tuyến với mỗi bên rộng 4,75 m đảm bảo quy mô 8 làn xe, tổng bề rộng mặt đường sau mở rộng là 36 m. Phần cầu mở rộng 2 bên cầu Mương Kênh và cầu vượt đường Đỗ Xuân Hợp mỗi bên 5,25 m, tổng bề rộng cầu sau mở rộng là 37 m.

Hiện, đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra ùn tắc do quá tải. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án mở rộng đường nối cao tốc này cùng với các dự án giao thông đang triển khai khác sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông và tăng kết nối liên vùng, đặc biệt tới sân bay Long Thành.

Cũng tại họp báo, ông Hợp chia sẻ thêm về kế hoạch thực hiện dự án Vành đai 2 TP.HCM. Dự án gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng; đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1.

Đối với đoạn 1 và 2, Ban Giao thông đang hoàn tất thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp trong tháng 10-11 và dự kiến khởi công công trình vào cuối tháng 11.

Song song đó, đối với gói thầu xây lắp XL02 (nút giao thông Bình Thái), Ban Giao thông đang khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đồng thời chuẩn bị các bước lựa chọn nhà thầu xây lắp. Dự kiến gói thầu này sẽ được khởi công vào khoảng cuối tháng 12.

Tương tự, Ban Giao thông cũng đang khẩn trương thực hiện các công tác này với đoạn 2, phần nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng nhằm khởi công gói xây lắp vào cuối tháng 12.

Tuy nhiên, theo Ban Giao thông, điều kiện khởi công xây dựng các công trình này còn liên quan vào tiến độ bàn giao mặt bằng do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm chủ đầu tư theo Quyết định số 2273 và 2272 ngày 24/6/2024 của UBND TP.HCM ban hành.

Theo báo cáo của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức ngày 7/10, đơn vị phấn đấu đến đầu tháng 11 ưu tiên hoàn tất thu hồi đất toàn bộ phạm vi phần tuyến từ cầu Phú Hữu đến đường 79 (Vành đai 2, đoạn 1), phần tuyến từ tiếp giáp nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 2, đoạn 2), tạo quỹ đất sạch để triển khai thi công phần xây lắp.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11. Trường hợp các hộ vẫn không đồng ý bàn giao, sẽ tiến hành thu hồi đất bằng biện pháp hành chính theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 12.

Ông Hợp cho biết riêng Vành đai 2 (đoạn 3) thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), do nhà đầu tư tổ chức thực hiện dự án. Ban Giao thông được UBND TP.HCM giao nhiệm vụ giám sát Nhà nước đối với dự án.

Hiện, các sở, ngành liên quan đang tập trung triển khai các công việc theo chỉ đạo của UBND TP.HCM về thẩm định, trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đàm phán hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Việc khởi công lại sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.