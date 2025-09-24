Nút giao 3.400 tỷ chậm tiến độ, Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo 'nóng'

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Ban Giao thông cam kết tiến độ dự án nút giao An Phú, hoàn thành nhánh cầu N2 cuối 2025 và hầm chui HC1-2 giữa tháng 1/2026.

Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Dự án xây dựng nút giao thông An Phú.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) chưa kiên quyết xử lý nhà thầu yếu kém, năng lực thi công một số đơn vị không đáp ứng yêu cầu, công tác điều hành và vai trò quản lý nhà nước của các sở ngành còn hạn chế.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo để dự án sớm hoàn thành, giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ này. Ban Giao thông phải lập bản cam kết chi tiết về tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo mốc tiến độ mới, nhánh cầu N2 (XL11) phải hoàn thành trước 31/12, hầm chui HC1-02 (XL6) hoàn thành trước 15/1/2026.

Liên quan dự án nâng cấp đường Lương Định Của, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Ban Giao thông xây dựng phương án điều chỉnh theo hướng mở rộng ranh quy hoạch, gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính xem xét trong tháng 9/2025. Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, bố trí vốn và hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

Đối với khu đô thị phát triển An Phú, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo, kiến nghị Thủ tướng về việc điều chỉnh ranh dự án. Đồng thời, làm việc với các nhà đầu tư để yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 13 dự án thành phần, tham mưu biện pháp chế tài xử lý vi phạm theo đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm nhằm giải quyết ùn tắc, tăng năng lực hạ tầng cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Dự án nút giao An Phú nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư với tổng vốn kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng . Công trình này kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành. Dự án nút giao An Phú đã triển khai 13/18 gói thầu xây lắp trên phạm vi đã được bàn giao mặt bằng. Một số hạng mục cơ bản hoàn thành như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, hầm chui HC1-01. Tuy nhiên, tiến độ chung toàn dự án đang ì ạch, sản lượng thi công thấp, nhiều mốc quan trọng trễ hẹn.