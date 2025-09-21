Vạch chằng chịt, người dân như vào mê trận ở nút giao lớn nhất TP.HCM

Tại nút giao An Phú (TPHCM) - điểm kết nối giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của và Mai Chí Thọ xuất hiện tình trạng hàng loạt vạch kẻ đường chồng chéo khiến nhiều tài xế lúng túng khi lưu thông.

Ghi nhận cho thấy, những vạch kẻ đường cũ tại khu vực nút giao thông An Phú chưa được xóa sạch, vạch mới lại vẽ đè lên, đoạn rõ đoạn mờ, khiến mặt đường như một “mê trận”. Xe đông, làn không rõ ràng, nhiều tài xế buộc phải đánh liều đi theo dòng phương tiện, dù lo ngại có thể vi phạm luật.

“Nhìn vạch kẻ rối mắt, chạy theo thì sợ sai, không theo thì không biết đi hướng nào. Lái xe qua đây giờ giống như đánh cược”- ông Trần Công Quốc - tài xế chia sẻ.

Không chỉ vạch kẻ, hệ thống đèn tín hiệu ở lối rẽ phải từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ra đường Mai Chí Thọ cũng gây bất cập. Theo phản ánh của nhiều tài xế, đèn đỏ ở khu vực nút giao này bật liên tục và kéo dài khiến dòng xe bị dồn ứ ở khu vực đường dẫn cao tốc, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng nên có phương án phân luồng cho xe rẽ phải liên tục ở vị trí này để giảm tình trạng ùn ứ.

Vạch kẻ chi chít ở khu vực nút giao An Phú. Ảnh: A.X

Anh Nguyễn Ngọc Sang (ngụ phường An Khánh, TP.HCM) nói: “Tính đến nay, công trình này đã thi công gần 3 năm, chúng tôi chỉ mong việc thi công diễn ra nhanh chóng, sớm hoàn thành và giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài ở đây”.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án nút giao thông An Phú do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công vẫn còn tồn tại nhiều bất cập.

Cụ thể, mặt đường tại khu vực thi công (đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, đường Mai Chí Thọ) bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng chưa được xóa sạch, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, đồng thời phối hợp cùng Công an TP và chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục.

Nhiều tài xế cảm thấy bối rối trước "mê trận" vạch kẻ đường ở nút giao An Phú. Ảnh: A.X

Để giảm ùn tắc tại nút giao, Trung tâm Điều hành Giao thông đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, theo dõi lưu lượng xe theo giờ và hướng. Trên cơ sở đó, trung tâm phối hợp với lực lượng CSGT xây dựng 8 kịch bản điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông và áp dụng linh hoạt tùy từng thời điểm. Hệ thống này được theo dõi 24/24, đảm bảo khi lưu lượng xe tăng cao ở hướng nào thì sẽ kích hoạt phương án phù hợp.

Do đang trong quá trình thi công nên nút giao thông An Phú thường xuyên ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Huy

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM và chủ đầu tư để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này cho phù hợp với từng giai đoạn thi công của dự án.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản báo cáo UBND TP, đề nghị xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan, đồng thời kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ. Song song đó, Sở chỉ đạo Phòng Kiểm tra chuyên ngành tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công.

Công trình nút giao thông An Phú là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TPHCM - được khởi công từ tháng 12/2022 với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng . Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ công trình sẽ đưa vào khai thác cuối năm nay, song tiến độ đã bị chậm. Hiện nay, Ban Giao thông TPHCM đã triển khai loạt giải pháp gồm yêu cầu nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục ngày đêm với 18 mũi thi công. Chủ đầu tư dự kiến thông xe nhánh cầu vượt N2 (cho xe rẽ phải từ cao tốc TPHCM – Long Thành ra đường Mai Chí Thọ, hướng về đường Võ Nguyên Giáp) và hoàn thành hầm chui HC1-02 (kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ) trước Tết Nguyên đán 2026. Các nhánh cầu N3, N4 (kết nối Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống) và cầu N1.1, N1.3 (rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc) dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6/2026. Riêng nhánh N1.2 sẽ chậm hơn do vướng tiến độ bàn giao mặt bằng khu đất 22ha của dự án Khu đô thị Phát triển An Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.