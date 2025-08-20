Sẽ xử lý nhà thầu ì ạch, gây chậm tiến độ nút giao lớn nhất TP.HCM

Dự án nút giao thông An Phú - kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây với cửa ngõ phía Đông TP.HCM có nguy cơ chậm tiến độ khoảng một năm.

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM mới đây về tình hình thi công nút giao thông An Phú, Sở Xây dựng cho biết, hiện 13/18 gói thầu xây lắp đã được triển khai trên phần mặt bằng bàn giao. Một số hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và hầm chui HC1-01 đã cơ bản hoàn thành, song tổng sản lượng toàn dự án mới đạt khoảng 70%.

Một nhánh hầm chui thuộc nút giao thông An Phú đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: CTV.

Tiến độ các hạng mục chính đều thấp hơn kế hoạch. Hầm chui HC1-02, khởi công từ tháng 3/2023, hiện đạt 70%. Cầu vượt N2 (khởi công tháng 1/2024) mới đạt 45%; cầu vượt nhánh N1.1 và N1.3 đạt 17%; cầu vượt N3, N4 đạt 18%. Các hạng mục như tháp trung tâm, chiếu sáng, cây xanh... vẫn chưa khởi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) dự kiến cầu vượt N2 sẽ hoàn thành cuối năm 2025; hầm chui HC1-02 vào tháng 4/2026; cầu vượt N3 và N4 vào tháng 6/2026. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành tháng 12/2026, tức chậm một năm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chậm tiến độ, theo Ban Giao thông là do công tác tổ chức giao thông phục vụ thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng, đây không phải yếu tố mới phát sinh và chủ đầu tư chưa quyết liệt xử lý tình trạng nhà thầu thi công chậm. Thực tế, sản lượng nhiều hạng mục rất thấp. Sản lượng thi công hầm chui HC1-01 trong 6 tháng cuối năm 2024 chỉ tăng 4%, 6 tháng đầu năm 2025 tăng 16%. Còn hầm chui HC1-02 trong 6 tháng cuối năm 2024 chỉ tăng 8%, 6 tháng đầu năm 2025 chỉ tăng 4%.

Sở Xây dựng cho rằng, một số giai đoạn tiến độ thi công chậm, sản lượng thấp do nhà thầu chưa đảm bảo nhân lực, vật tư và thiết bị theo yêu cầu. Với vai trò là chủ đầu tư, Ban Giao thông đã thiếu quyết liệt trong việc xử lý nhà thầu thi công chậm trễ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chưa nhận diện kịp thời và có giải pháp xử lý phù hợp để đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch.

Sở Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Giao thông rà soát toàn bộ nhà thầu, có biện pháp xử lý quyết liệt với đơn vị chậm tiến độ, đồng thời yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, thi công “3 ca 4 kíp” để bù khối lượng. Báo cáo gửi UBND TP.HCM trước ngày 25/8.

Giám đốc Ban Giao thông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu dự án tiếp tục chậm so với kế hoạch.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, dự án xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng . Dự án này có thiết kế 3 tầng với hầm chui hai chiều nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Quy mô mặt cắt ngang phần đường 10-12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh hai làn xe.Dự án được khởi công vào cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công ì ạch khiến mục tiêu này khó hoàn thành trong năm nay.