TP.HCM khởi công, khánh thành đồng loạt 11 dự án trong tháng 10

TP.HCM sắp khởi công, khánh thành 11 dự án, trong đó nổi bật là Cung thiếu nhi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vốn đầu tư lớn nhất hơn 1.100 tỷ đồng.

Phối cảnh quảng trường Cung Thiếu nhi Thủ Thiêm sắp khởi công trong tháng 10. Ảnh: 1World.

Theo kế hoạch thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, giai đoạn 1 (đến ngày 15/10), TP.HCM tập trung nguồn lực khởi công 9 dự án.

9 dự án bao gồm: Xây dựng Cung thiếu nhi Thành phố; mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2); dự án nạo vét rạch Đá Đỏ (từ đường Nguyễn Hoàng đến sông Sài Gòn); xây dựng Công viên khu trường đua Phú Thọ - khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên; xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ - Cơ sở 1; xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp); xây dựng Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10, quận 6 cũ; dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Bình Thọ; dự án tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Linh Tây.

Song song, TP.HCM phấn đấu khánh thành đúng tiến độ 2 dự án, gồm: Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi; dự án nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Trong các dự án chuẩn bị khởi công, Cung thiếu nhi TP.HCM có vốn đầu tư lớn nhất với hơn 1.100 tỷ đồng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Công trình có 10 tầng nổi, một tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 36.650 m2 là nơi vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố.

Một công trình đáng chú ý khác là dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2) có vốn đầu tư hơn 915 tỷ đồng . Công trình có tổng chiều dài 3,2 km, mở rộng hai bên tuyến lên 8 làn xe.

Ở giai đoạn 2, thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần Vành đai 2, đường Vành đai 4 TP.HCM, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Các dự án khác như quốc lộ 13, Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An, các tuyến đường ĐT991B, đường sau cảng Mỹ Xuân, đường ĐT991 (Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình), ĐT992 (đường Hội Bài - Đá Bạc), đường Long Sơn - Cái Mép, ĐT994 (đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận).

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đặt mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2025 đạt 95% vốn được giao.