Đề xuất khởi công đường sắt TP.HCM - Cần Thơ vào 2027

Nếu đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025, dự án sẽ khởi công giai đoạn 1 trong năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035.

Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được đề xuất đầu tư với tốc độ thiết kế 160 km/h. Ảnh: Nguyễn Huế/Vietnamnet.

Đây là mục tiêu đặt ra trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình Bộ Xây dựng mới đây. Cụ thể, theo báo cáo, tiến trình đầu tư dự án có thể được trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025, khởi công giai đoạn 1 vào năm 2027 và hoàn thành xây dựng vào năm 2035; triển khai và đưa vào khai thác giai đoạn 2 năm 2055.

Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ từ ga An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM) đến ga Cái Răng (phường Hưng Phú, Cần Thơ) dài khoảng 175 km, đi qua 5 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Tuyến đường sắt này được quy hoạch đường đôi, khổ 1.435 mm. Công trình giai đoạn 1 được đầu tư quy mô đường đơn, điện khí hóa, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa với tốc độ thiết kế 160 km/h.

Toàn tuyến dự kiến có 12 ga và 4 ga trong tương lai; 3 depot được đặt tại An Bình, Tân Kiên và Cần Thơ. Ngoài ra, để thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật phục vụ chạy tàu, dự án bố trí 3 trạm bảo dưỡng hạ tầng.

Trên tuyến sẽ có 3 vị trí cầu vượt sông lớn (sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) và 2 vị trí vượt sông đặc biệt lớn (sông Tiền và sông Hậu).

Cầu chiếm khoảng 56% chiều dài tuyến, áp dụng cho tuyến đi qua khu vực đô thị, dân cư đông hoặc vượt sông, địa hình phức tạp. Cầu có bề rộng trung bình 6,5 m, riêng cầu vượt sông Tiền và sông Hậu rộng 12 m, nhịp dài 350-450 m.

Hướng tuyến đã được 5 địa phương thống nhất. Theo đó, hướng tuyến bảo đảm ngắn, thẳng nhất có thể, phù hợp quy hoạch quốc gia - địa phương, điều kiện tự nhiên; hạn chế đi qua khu vực nhạy cảm, đất quốc phòng; giảm khối lượng giải phóng mặt bằng và thuận lợi kết nối các đầu mối giao thông TP.HCM.

Về nguồn vốn, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công bằng vốn ngân sách Nhà nước. Suất đầu tư ước tính khoảng 16,97 triệu USD /km (hơn 430 tỷ đồng /km).

Trong báo cáo tiền khả thi, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng đề xuất áp dụng một số cơ chế đặc thù, trong đó cho phép dự án không phải thực hiện việc thẩm định khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, đến năm 2040, nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP.HCM - Cần Thơ tại điểm tải trọng lớn nhất đạt khoảng 140.000 khách/ngày và 690.000 tấn hàng hóa/ngày. Trong khi đó, năng lực của các phương thức vận tải chỉ đáp ứng 124.000 khách/ngày và 631.000 tấn hàng hóa/ngày.

Trường hợp hạ tầng đường bộ, hàng không và đường biển được đầu tư cơ bản hoàn thành theo quy hoạch, năng lực được cải thiện đáng kể (năng lực vận tải đường biển tăng 1,3 lần và đường bộ tăng 1,1 lần so với năm 2030) nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu vận tải với lượng thiếu hụt.

Do đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nhấn mạnh tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ khi được xây dựng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng cao trên hành lang kinh tế từ TP.HCM đi Cần Thơ.