TP.HCM dự kiến đấu giá 50 khu đất rộng hơn 2,7 triệu m2

8 lô đất rộng hơn 138.000 m2 ở Thủ Thiêm dự kiến được đưa ra đấu giá trong năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.
Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 do UBND TP.HCM ban hành, các khu đất dự kiến đấu giá phân bố tại nhiều địa phương, trong đó đáng chú ý có các lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tại khu đô thị này, thành phố dự kiến đưa ra đấu giá 8 lô đất với tổng diện tích hơn 138.000 m2. Các khu đất được quy hoạch cho nhiều chức năng như đất hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, đất dịch vụ, thương mại
Trong số đó, 2 lô đất có diện tích lớn nhất là 74.400 m2 và 32.000 m2, được quy hoạch làm đất dịch vụ đô thị. Một số lô khác rộng 5.000-10.000 m2 được quy hoạch làm đất nhà ở, đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Lô nhỏ nhất khoảng 700 m2, dự kiến sử dụng cho mục đích thương mại - dịch vụ.
|STT
|Ký hiệu lô đất
|Ký hiệu trước đây
|Diện tích (m2)
|Quy hoạch sử dụng
|1
|1.K1.5.DV
|Lô 1-12
|31.995
|Đất dịch vụ cấp đô thị
|2
|1.K3.4.HH
|Lô 3-5
|6.446
|Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ
|3
|1.K3.1.OD
|Lô 3-8
|8.568
|Đất nhóm nhà ở
|4
|1.K3.3.HH
|Lô 3-9
|5.009
|Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ
|5
|1.K3.5.HH
|Lô 3-12
|10.059
|Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ
|6
|1.K4.5.DV
|Lô 4-21
|700
|Đất thương mại - dịch vụ
|7
|1.K7.2.DV
|Lô 7-1
|74.393
|Đất dịch vụ cấp đô thị
|8
|1.K7.1.DV
|Lô 7-17
|1.500
|Đất dịch vụ cấp đô thị
Đáng chú ý, 4 lô đất ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 trước đây từng được TP.HCM đấu giá thành công vào cuối năm 2021 với tổng giá trúng hơn 37.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, các doanh nghiệp đều không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn và xin bỏ cọc.
Ngoài các khu đất tại Thủ Thiêm, thành phố còn dự kiến đấu giá 42 khu đất khác với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Các khu đất này phân bố tại nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (trước sắp xếp), trong đó có một số khu đất quy mô lớn.
Trong đó, khu đất thu hồi từ Công ty San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ) có diện tích khoảng 2,34 triệu m2, được xem là khu đất lớn nhất trong danh mục đấu giá năm nay.
Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chủ trì tổ chức. UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND các địa phương sẽ phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá cũng như công nhận kết quả trúng đấu giá.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.