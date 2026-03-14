TP.HCM dự kiến đấu giá 50 khu đất rộng hơn 2,7 triệu m2

TP.HCM dự kiến đấu giá 50 khu đất trong năm nay với tổng diện tích khoảng 2,74 triệu m2. Nhiều lô trong số này nằm tại các vị trí có giá trị cao.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 do UBND TP.HCM ban hành, các khu đất dự kiến đấu giá phân bố tại nhiều địa phương, trong đó đáng chú ý có các lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại khu đô thị này, thành phố dự kiến đưa ra đấu giá 8 lô đất với tổng diện tích hơn 138.000 m2. Các khu đất được quy hoạch cho nhiều chức năng như đất hỗn hợp nhà ở - dịch vụ, đất dịch vụ, thương mại

Trong số đó, 2 lô đất có diện tích lớn nhất là 74.400 m2 và 32.000 m2, được quy hoạch làm đất dịch vụ đô thị. Một số lô khác rộng 5.000-10.000 m2 được quy hoạch làm đất nhà ở, đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Lô nhỏ nhất khoảng 700 m2, dự kiến sử dụng cho mục đích thương mại - dịch vụ.

STT Ký hiệu lô đất Ký hiệu trước đây Diện tích (m2) Quy hoạch sử dụng 1 1.K1.5.DV Lô 1-12 31.995 Đất dịch vụ cấp đô thị 2 1.K3.4.HH Lô 3-5 6.446 Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ 3 1.K3.1.OD Lô 3-8 8.568 Đất nhóm nhà ở 4 1.K3.3.HH Lô 3-9 5.009 Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ 5 1.K3.5.HH Lô 3-12 10.059 Đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ 6 1.K4.5.DV Lô 4-21 700 Đất thương mại - dịch vụ 7 1.K7.2.DV Lô 7-1 74.393 Đất dịch vụ cấp đô thị 8 1.K7.1.DV Lô 7-17 1.500 Đất dịch vụ cấp đô thị

Đáng chú ý, 4 lô đất ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 trước đây từng được TP.HCM đấu giá thành công vào cuối năm 2021 với tổng giá trúng hơn 37.300 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, các doanh nghiệp đều không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn và xin bỏ cọc.

Ngoài các khu đất tại Thủ Thiêm, thành phố còn dự kiến đấu giá 42 khu đất khác với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Các khu đất này phân bố tại nhiều quận, huyện và TP Thủ Đức (trước sắp xếp), trong đó có một số khu đất quy mô lớn.

Trong đó, khu đất thu hồi từ Công ty San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ) có diện tích khoảng 2,34 triệu m2, được xem là khu đất lớn nhất trong danh mục đấu giá năm nay.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chủ trì tổ chức. UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND các địa phương sẽ phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá cũng như công nhận kết quả trúng đấu giá.