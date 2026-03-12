Gần 3.800 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm sắp được mang ra đấu giá

TP.HCM lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, dự kiến tổ chức trong tháng 5 sau nhiều lần đấu giá bất thành trước đó.

3.790 căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh, thuộc khu tái định cư Bình Khánh trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức đấu giá các căn hộ này theo phương án chia thành hai khối nhà với mục đích sử dụng làm nhà ở thương mại. Trong đó, khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

Trong tháng 3, UBND phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác hiệu quả quỹ đất và đảm bảo định hướng phát triển bền vững.

Từ tháng 3 đến tháng 4, các thủ tục phục vụ đấu giá sẽ được triển khai song song, bao gồm lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, hoàn thiện hồ sơ xác định giá khởi điểm trình thẩm định và phê duyệt, đồng thời lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá tài sản công. Theo kế hoạch, cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức trong tháng 5.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đôn đốc các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm việc đấu giá được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật, đồng thời tránh gây thất thoát tài sản công.

Khu tái định cư Bình Khánh nằm trong chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn cho tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong tổng số 5.626 căn còn lại để thu hồi vốn Nhà nước. Tuy nhiên, loạt căn hộ tái định cư này đã có ít nhất 4 lần đấu giá thất bại.

Năm ngoái, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Một số "đại gia" địa ốc như liên danh CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia và CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) sau đó đều bày tỏ ý định tham gia đấu giá.