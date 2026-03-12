Theo TGM Research, công thức thành công của các hãng xe công nghệ tại Việt Nam là giá cả dẫn dắt lựa chọn, sự tin cậy xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

91% người dùng tại Việt Nam đã sử dụng dịch vụ gọi xe trong 12 tháng gần nhất. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo “Thị trường dịch vụ gọi xe công nghệ 2026” của công ty nghiên cứu thị trường TGM Research, Việt Nam được xem là một điểm sáng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi xu hướng "phương tiện dự phòng" càng trở nên rõ nét.

Trong báo cáo, TGM Research thống kê có tới 91% người dùng tại Việt Nam đã sử dụng dịch vụ gọi xe trong 12 tháng qua, xe công nghệ đã xác lập vị thế là giải pháp di chuyển linh hoạt hàng đầu. Đáng chú ý, gần một nửa người dùng tại Việt Nam khẳng định tìm đến các ứng dụng đặt xe như một "kế hoạch B" không thể thiếu trong lộ trình hàng ngày.

Báo cáo cũng chỉ ra công thức thành công của các hãng xe công nghệ tại Việt Nam là giá cả dẫn dắt lựa chọn và sự tin cậy xây dựng lòng trung thành.

Điều này đặt ra một bài toán kinh tế cho các hãng xe công nghệ. Theo đó, chi phí vẫn là yếu tố then chốt khi hơn 70% người dùng tại Việt Nam ưu tiên giá cước khi lựa chọn ứng dụng.

"Đây là vũ khí quan trọng nhất để các hãng chiếm lĩnh thị phần ban đầu", báo cáo TGM Research cho biết.

Tuy nhiên, khi thị trường dần bão hòa, cuộc đua đốt tiền khuyến mại đã nhường chỗ cho cuộc đua về chất lượng. Theo thống kê, hơn 50% người dùng sẵn sàng cân nhắc chuyển đổi nền tảng nếu đơn vị đó chứng minh được các tính năng bảo mật và an toàn vượt trội.

TGM Research nhận định những con số này cho thấy tại Việt Nam, giá rẻ có thể mở lối cho chuyến xe đầu tiên, nhưng sự tin cậy và tính ổn định của dịch vụ mới là mỏ neo giữ chân khách hàng.

Báo cáo cũng khảo sát trên 30 thị trường tại 6 châu lục, kết quả cho thấy trung bình 65% người tiêu dùng toàn cầu đã sử dụng ứng dụng đặt xe trong năm qua. Tuy nhiên, động lực sử dụng dịch vụ này có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực.

Tại châu Âu (42%) và Bắc Mỹ (49%), xe công nghệ gắn liền với nhu cầu xã hội, giải trí và du lịch thư giãn. Trong khi đó, Mỹ Latinh (42%) là khu vực có tỷ lệ sử dụng cho mục đích đi lại hàng ngày cao nhất thế giới.

Ở châu Á - Thái Bình Dương (48%), châu Phi (48%) và Trung Đông - Bắc Phi (44%), người dùng xem đây là phương tiện giao thông dự phòng thiết yếu khi các phương thức khác không khả dụng.

Ông Greg Laski, nhà sáng lập và CEO TGM Research, nhận định dịch vụ gọi xe công nghệ không còn là một dịch vụ một màu.

"Tại các thị trường đang phát triển, dịch vụ này đóng vai trò khỏa lấp những lỗ hổng trong hệ sinh thái di chuyển địa phương. Điều này buộc các nền tảng phải thích nghi với những kịch bản sử dụng rất thực tế của người dùng", ông Greg Laski nói.