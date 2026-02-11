Xanh SM vượt GrabCar

Báo cáo quý IV/2025 của Decision Lab cho thấy Xanh SM Taxi đã vượt GrabCar về tỷ lệ sử dụng trong 3 tháng gần nhất, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trên thị trường gọi xe công nghệ.

Xanh SM đang có ưu thế trong mảng gọi xe 4 bánh. Ảnh: Xanh SM.

Công ty nghiên cứu Decision Lab vừa công bố báo cáo Connected Consumer quý IV/2025, trong đó cung cấp những cập nhật mới nhất về hành vi tiêu dùng số tại Việt Nam.

Zalo ngày càng quan trọng với Gen Z

Ở lĩnh vực nền tảng mạng xã hội, Decision Lab cho biết cục diện nhìn chung không có nhiều biến động. Facebook tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu, theo sau là Zalo và YouTube. TikTok và Instagram đã quay trở lại các thứ hạng từng ghi nhận trong nửa đầu năm 2025.

Đáng chú ý, Threads ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý, cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của người dùng đối với các nền tảng mới, song hành cùng các nền tảng mạng xã hội đã quen thuộc.

Bên cạnh đó, sự khác biệt trong sở thích sử dụng giữa các thế hệ đang bắt đầu tái phân hóa rõ rệt. Facebook tiếp tục giữ sức hút lớn đối với nhóm Gen Y, nhưng đang có dấu hiệu suy giảm đối với nhóm Gen Z.

Zalo duy trì sự ổn định về tỷ lệ người dùng. Ảnh: Decision Lab.

Ngược lại, Zalo ngày càng gia tăng tầm quan trọng trong nhóm người dùng trẻ, vượt qua YouTube để lọt vào danh sách 3 ứng dụng “không thể thiếu” của Gen Z. Sự dịch chuyển này có thể phản ánh việc Gen Z ngày càng sử dụng Zalo cho các nhu cầu giao tiếp mang tính thực tiễn hơn, đặc biệt trong bối cảnh thế hệ này đang từng bước gia nhập lực lượng lao động.

Những thay đổi trên cho thấy dù mức độ sử dụng tổng thể giữa các quý vẫn duy trì ổn định, cơ cấu các nền tảng “thiết yếu” đang có sự điều chỉnh nhẹ giữa các thế hệ.

Xanh SM thách thức vị thế của Grab

Báo cáo quý này cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ trong thị trường ứng dụng gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Tổng thể thị trường gọi xe công nghệ 4 bánh và 2 bánh, Grab vẫn là nền tảng có tỷ lệ khách hàng sử dụng cao nhất vì tính chất đa dạng dịch vụ hơn các ứng dụng khác. Xanh SM ghi nhận tăng trưởng mạnh ở mức 18% so với cùng kỳ, cho thấy đà bứt phá và khả năng thu ngắn khoảng cách đáng chú ý.

Ở phân khúc ôtô, Xanh SM Taxi hiện đã vượt GrabCar về tỷ lệ khách hàng sử dụng với 65% người được khảo sát đã sử dụng dịch vụ của Xanh SM Taxi trong 3 tháng gần nhất, so với 61% của GrabCar. Kết quả này đến từ việc Xanh SM Taxi tập trung vào các yếu tố dẫn dắt trải nghiệm, bao gồm sự thoải mái trong mỗi chuyến đi, chất lượng phương tiện và tính chuyên nghiệp của dịch vụ, qua đó đạt mức độ hài lòng của khách hàng cao nhất trong ngành.

Theo đó, Xanh SM Taxi cũng dẫn đầu về mức độ ủng hộ của khách hàng, ghi nhận điểm Net Promoter Score (NPS) cao nhất, cho thấy khách hàng có xu hướng tiếp tục sử dụng dịch vụ và sẵn sàng giới thiệu cho người khác.

TỶ LỆ NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ TRONG 3 THÁNG GẦN NHẤT

Nhãn Xanh SM Taxi GrabCar BeCar Mai Linh Taxi Vinasun Taxi Vina Taxi G7 Taxi Tỷ lệ % 65 61 26 16 11 10 6

Trong khi đó, thế mạnh của GrabCar vẫn nằm ở hệ sinh thái tính năng đa dạng trong ứng dụng, hiệu năng ứng dụng ổn định và mức giá cạnh tranh đối với người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe 2 bánh, GrabBike tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với mức độ sử dụng thường xuyên cao nhất. Dù Xanh SM Bike chưa thu hẹp được khoảng cách với GrabBike trong mảng gọi xe máy, nền tảng này cũng đang không ngừng tăng trưởng về tỷ lệ khách hàng sử dụng.

Theo Decision Lab, trong một thị trường từng bị các nền tảng quốc tế thống lĩnh thời gian dài, sự vươn lên của Xanh SM cho thấy một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh hiệu quả ngay trên sân nhà bằng cách lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng làm đòn bẩy để thách thức các “ông lớn” toàn cầu.

Shopee vẫn quá khác biệt

Ở mảng thương mại điện tử, Shopee tiếp tục dẫn đầu thị trường về mức độ thâm nhập người dùng với khoảng cách vượt trội so với các nền tảng còn lại. Ngoại trừ sự phục hồi nhẹ của TikTok Shop, mức độ sử dụng sụt giảm trên các nền tảng khác cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng phân định rõ ràng giữa những nền tảng phục vụ nhu cầu mua sắm có mục tiêu cụ thể và các kênh chủ yếu dùng để lướt xem, giải trí.

Trong bối cảnh đó, Shopee vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các hành vi mua sắm mang tính quyết định và khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh chưa ghi nhận sự thu hẹp đáng kể.

Đánh giá về những thay đổi trong báo cáo quý IV/2025, ông Thue Quist Thomasen, CEO Decision Lab, cho rằng khi đà tăng trưởng tương tác chững lại, bài toán của thương hiệu không còn là xuất hiện ở khắp mọi nơi mà là làm tốt ở những kênh thực sự quan trọng.

“Vị thế dẫn đầu của các nền tảng có thể vẫn được duy trì, nhưng lòng trung thành của người dùng ngày càng phân mảnh, còn sở thích thì tái phân hóa theo từng thế hệ. Những thương hiệu chiến thắng sẽ là những đơn vị biết lựa chọn kênh phù hợp, đầu tư vào nội dung đúng nhu cầu và tập trung vào các nền tảng tạo ra sự gắn bó lâu dài, thay vì chỉ chạy theo độ phủ”, vị này chia sẻ.