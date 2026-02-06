Be nói gì về báo cáo Q&Me rằng hãng chỉ chiếm 4-6% thị phần?

Be Group cho biết không cung cấp dữ liệu và không được tham vấn trong báo cáo thị trường của Q&Me, đồng thời cho rằng phương pháp nghiên cứu chưa phản ánh đúng thực tế vận hành.

Liên quan đến báo cáo "Khảo sát toàn quốc đánh giá hiệu quả vận hành của các ứng dụng đặt xe công nghệ" do Q&Me công bố vào tháng 2, Be Group vừa có phản hồi chính thức nhằm làm rõ các thông tin liên quan đến thị phần và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, báo cáo của Q&Me cho biết Xanh SM lần đầu chiếm hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, trong khi Be được ước tính ở mức khoảng 4-6%.

Theo Be Group, doanh nghiệp này không cung cấp dữ liệu, không phối hợp và không được tham vấn trong quá trình Q&Me thực hiện báo cáo.

Các số liệu liên quan đến Be trong báo cáo, theo hãng, hoàn toàn là ước tính đơn phương từ đơn vị nghiên cứu dựa trên phương pháp khảo sát riêng lẻ.

"Chúng tôi không xác nhận tính chính xác của các con số này và xem đây chỉ là tài liệu tham khảo, không phản ánh đúng thực tế vận hành của thị trường", đại diện hãng cho biết.

Be Group cũng cho rằng báo cáo tồn tại bất cập trong phương pháp nghiên cứu, đặc biệt ở cách định nghĩa và gộp thị trường. Theo doanh nghiệp, thị trường gọi xe hai bánh công nghệ - phân khúc chiếm hơn 80% lượt di chuyển hàng ngày của người Việt theo chính khảo sát Q&Me năm 2024 - có bản chất hoàn toàn khác so với taxi hay taxi điện sở hữu đội xe lớn và được trợ giá từ tập đoàn mẹ.

Việc đồng nhất một nền tảng công nghệ không sở hữu phương tiện với mô hình vận tải sở hữu hơn 100.000 xe điệntrên cùng một hệ quy chiếu, theo Be, là thiếu cơ sở khoa học và có thể dẫn tới kết quả không phản ánh đúng thực tế của bất kỳ bên nào.

Ở chiều ngược lại, Be Group dẫn dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu độc lập khác, trong đó có báo cáo "Thói quen sử dụng siêu ứng dụng tại Việt Nam" do Cimigo thực hiện tháng 5/2025.

Theo Be, doanh nghiệp hiện là ứng dụng nội địa dẫn đầu trong phân khúc dịch vụ hai bánh, bao gồm gọi xe, giao hàng nhanh và giao đồ ăn - phân khúc được xem là lõi của thị trường gọi xe tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết năm 2025 là giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử hoạt động. Doanh thu của đơn vị này tăng gấp 9 lần sau 4 năm, đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 72% giai đoạn 2021-2025.

Be cũng khẳng định là nền tảng gọi xe công nghệ duy nhất tại Việt Nam đạt lợi nhuận EBITDA dương trên toàn công ty trong năm 2025, nhờ hiệu quả vận hành thay vì dựa vào trợ giá.

Tính đến hết năm 2025, Be phục vụ hơn 14 triệu người dùng trên toàn nền tảng, với mạng lưới khoảng 500.000 đối tác tài xế và hơn 200.000 đối tác nhà hàng, dịch vụ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng số người dùng lên 18 triệu trong năm 2026.

"Khi một nền tảng phục vụ hàng triệu người dân, đã có lãi và tăng trưởng 72% CAGR, thì con số thị phần ước tính 4-6% chỉ cho thấy bất cập của phương pháp đo lường, không phản ánh thực tế năng lực của doanh nghiệp", đại diện Be Group nhấn mạnh.