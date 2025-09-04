Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau Grab, đến lượt Be bác số liệu thị phần taxi tại Việt Nam

  • Thứ năm, 4/9/2025 17:43 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Be Group khẳng định không hợp tác cung cấp dữ liệu cho các báo cáo đang được nhắc tới; mọi con số liên quan đến Be trong đó là ước tính của đơn vị nghiên cứu.

Cả Grab và Be đều khẳng định những ước tính từ báo cáo của Mordor Intelligence có thể có nguy cơ gây hiểu nhầm. Ảnh: Be Group.

Báo cáo nghiên cứu thị trường taxi chở khách tại Việt Nam vào quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025 do Mordor Intelligence thực hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngày 4/9, đại diện Grab lên tiếng khẳng định các báo cáo của Mordor Intelligence đã sử dụng nguồn dữ liệu không thể xác minh và phương pháp nghiên cứu không đầy đủ, đưa đến những kết luận sai lệch.

Grab cho biết đã gửi văn bản pháp lý chính thức tới Mordor Intelligence, yêu cầu họ thu hồi các báo cáo nêu trên để đánh giá lại và cải thiện phương pháp luận, đồng thời củng cố những kết luận của họ bằng những thông tin thị trường và nguồn dữ liệu đáng tin cậy, có thể kiểm chứng.

Đến chiều cùng ngày, đại diện Be Group cũng chia sẻ: "Chúng tôi tôn trọng các nghiên cứu độc lập, nhưng Be Group không chia sẻ GMV hay dữ liệu kinh doanh nhạy cảm cho bất kỳ tổ chức nghiên cứu thị trường nào nếu không có thỏa thuận bảo mật chặt chẽ".

Với Mordor Intelligence, Be cho biết không hợp tác cung cấp dữ liệu cho các báo cáo đang được nhắc tới và khẳng định mọi con số liên quan đến Be trong đó là ước tính của đơn vị nghiên cứu.

Doanh nghiệp khẳng định quan điểm nhất quán là mọi so sánh thị phần phải thống nhất phạm vi và phương pháp đo lường (ví dụ: 2 bánh/4 bánh; nền tảng kết nối so với đơn vị vận hành đội xe; GMV, số chuyến, người dùng hoạt động; B2C/B2B).

"Việc dựa trên giả định từ nguồn không thể kiểm chứng rất dễ dẫn đến kết luận gây hiểu nhầm do tính chất sản phẩm đa dạng, phức tạp. Chúng tôi khuyến nghị các bên tham chiếu dữ liệu được kiểm toán hoặc do cơ quan quản lý xác thực, và tránh khẳng định vị trí chỉ từ một báo cáo đơn lẻ", đại diện Be Group nói thêm.

THỊ PHẦN GỌI TAXI QUÝ II/2025 TẠI VIỆT NAM DO MORDOR INTELLIGENCE CÔNG BỐ

Nhãn Xanh SM Grab Holdings Be Group JSC Mai Linh Vinasun Khác
Thị phần % 44.46 36.08 5.03 4.26 2.32 7.63

Mordor Intelligence là công ty nghiên cứu có trụ sở ở Ấn Độ, do Bharadwaj Obula Reddy thành lập với tầm nhìn giúp các doanh nghiệp định hướng xu hướng toàn cầu và khám phá những tác động lan tỏa định hình thị trường tương lai. Công ty đã phát triển từ một startup thành một đội ngũ hơn 550 nhà phân tích. Công ty nghiên cứu này tuyên bố đã phục vụ hơn 5.500 khách hàng, bàn giao 10.000 dự án nghiên cứu.

Trong báo cáo quý II/2025 mới đây, Mordor Intelligence cho biết Xanh SM - doanh nghiệp taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam với 44,68% thị phần, mức cao nhất kể từ khi nền tảng này ra mắt. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp hãng vượt qua Grab và các đối thủ khác.

Thống kê cho thấy trong quý II, toàn thị trường ghi nhận hơn 97,9 triệu chuyến đi từ các nền tảng taxi truyền thống và công nghệ, với tổng giá trị giao dịch đạt 353,41 triệu USD.

Trong đó, Xanh SM chiếm tỷ trọng lớn nhất về cả số chuyến đi lẫn doanh thu dịch vụ (GMV). Hãng hiện có mặt tại 34 tỉnh thành, là nền tảng gọi xe có độ phủ rộng nhất cả nước.

Cũng theo Mordor Intelligence, chi tiêu trung bình cho mỗi cuốc xe của Xanh SM cao hơn mức chung toàn thị trường.

