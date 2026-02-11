Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng

  • Thứ tư, 11/2/2026 17:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 1 tháng qua, chỉ số VN-Index bật tăng hơn 42 điểm với thanh khoản vượt 34.000 tỷ, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Cổ phiếu Vingroup đã có phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp, đánh dấu mức tăng gần 30% chỉ trong 5 phiên gần nhất. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục mạnh trong ngày 11/2, qua đó chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Sau giai đoạn chịu áp lực bán kéo dài, tâm lý nhà đầu tư đã có dấu hiệu ổn định hơn khi dòng tiền quay trở lại với mức độ đồng thuận cao, giúp các chỉ số lấy lại đáng kể số điểm đã đánh mất.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã bật tăng và nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu. Lực cầu chủ động xuất hiện sớm cho thấy bên mua không còn quá dè dặt như những phiên trước.

Sau giờ giao dịch đầu tiên, trạng thái hưng phấn lan tỏa rõ nét hơn khi hàng loạt nhóm ngành vốn hóa lớn đồng loạt nhập cuộc, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng. Đây đều là các nhóm có ảnh hưởng lớn tới diễn biến chỉ số nên khi dòng tiền tập trung vào các “đầu tàu”, đà tăng được củng cố và duy trì ổn định trong suốt phần còn lại của phiên.

Diễn biến tích cực không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn phản ánh qua sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 34.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,4%) lên 1.796,85 điểm, là mức tăng mạnh nhất 1 tháng qua; HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,8%) lên 255,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 126,46 điểm.

Bảng điện tử gần như phủ kín sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 561 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 813 mã giữ tham chiếu và 203 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

vn-index anh 1

VN-Index chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò then chốt trong phiên hồi phục này khi có tới 27 mã tăng và chỉ 3 mã giảm. Nhờ vậy, chỉ số đại diện rổ tăng hơn 49 điểm và chính thức trở lại mốc 2.000 điểm.

Động lực kéo VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay tập trung gần như trọn vẹn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật nhất là VIC (+6,6%), VPB (+6,4%), VCB (+2,5%), BID (+3%), MBB (+4,1%), VHM (+1,7%), CTG (+2,2%), HDB (+3,7%), TCB (+2%) và MWG (+2,9%).

Với riêng cổ phiếu VIC, đây đã là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu đại diện Tập đoàn Vingroup. Tính từ đáy gần nhất ở vùng 118.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này đã tăng ròng gần 30% chỉ trong 5 phiên giao dịch, đưa thị giá lên vùng 150.800 đồng hiện tại. Đà tăng này cũng đưa vốn hóa của Vingroup tăng lên hơn 1,16 triệu tỷ đồng.

Ngoài VIC, toàn bộ cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên HoSE gồm VHM (Vinhomes); VPL (Vinpearl); VRE (Vincom Retail) đều tăng điểm hôm nay, đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số chính.

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu, tiêu biểu có GAS (-5,3%), GVR (-1,8%), PLX (-3%), BHN (-3,5%), HPA (-1,7%), BWE (-1,1%), HNA (-1,7%), PAN (-1,1%), NAF (-1,8%) và VRC (-5,4%).

Khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi mua ròng với tổng giá trị lên tới 2.177 tỷ đồng. Tâm điểm thuộc về MBB khi được mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng chủ yếu qua giao dịch khớp lệnh. Bên cạnh đó, VPB được mua ròng 162 tỷ đồng và MWG là 120 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VCB bị khối ngoại xả hơn 168 tỷ đồng, FPT bị bán ròng 104 tỷ đồng và HPG bị bán 95 tỷ đồng. Dù vậy, quy mô bán ra tại các mã này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lực mua tập trung vào MBB, qua đó giúp cán cân giao dịch của khối ngoại nghiêng mạnh về phía tích cực.

Giá trị 4 tập đoàn vốn Nhà nước giảm 60.000 tỷ một ngày

4 cổ phiếu BID, PLX, GAS, GVR đại diện cho những doanh nghiệp "đầu tàu" vốn Nhà nước đồng loạt giảm sàn trong phiên 10/2, qua đó "thổi bay" khoảng 60.000 tỷ đồng vốn hóa.

26:1558 hôm qua

Tiền vào chứng khoán 'nghỉ Tết sớm'

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 trong bối cảnh nhà đầu tư thu hẹp giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

16:15 9/2/2026

VN-Index sẽ ra sao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán?

Sau tuần giảm mạnh, các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song có khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

05:48 9/2/2026

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vn-index Tiền mã hóa Vingroup cổ phiếu chứng khoán thị trường việt nam mbb

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Lai suat qua dem 'ha nhiet' ve 8,5% hinh anh

Lãi suất qua đêm 'hạ nhiệt' về 8,5%

37 phút trước 18:14 11/2/2026

0

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng sau khi tăng vọt lên 17% đã "hạ nhiệt" về quanh 8-9%. Trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng còn nhiều biến động, NHNN đã hút ròng gần 13.000 tỷ khỏi thị trường.

Xanh SM vuot GrabCar hinh anh

Xanh SM vượt GrabCar

51 phút trước 18:00 11/2/2026

0

Báo cáo quý IV/2025 của Decision Lab cho thấy Xanh SM Taxi đã vượt GrabCar về tỷ lệ sử dụng trong 3 tháng gần nhất, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trên thị trường gọi xe công nghệ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý