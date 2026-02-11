Cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên tăng mạnh nhất 1 tháng qua, chỉ số VN-Index bật tăng hơn 42 điểm với thanh khoản vượt 34.000 tỷ, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Cổ phiếu Vingroup đã có phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp, đánh dấu mức tăng gần 30% chỉ trong 5 phiên gần nhất. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục mạnh trong ngày 11/2, qua đó chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp trước đó. Sau giai đoạn chịu áp lực bán kéo dài, tâm lý nhà đầu tư đã có dấu hiệu ổn định hơn khi dòng tiền quay trở lại với mức độ đồng thuận cao, giúp các chỉ số lấy lại đáng kể số điểm đã đánh mất.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã bật tăng và nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn so với mốc tham chiếu. Lực cầu chủ động xuất hiện sớm cho thấy bên mua không còn quá dè dặt như những phiên trước.

Sau giờ giao dịch đầu tiên, trạng thái hưng phấn lan tỏa rõ nét hơn khi hàng loạt nhóm ngành vốn hóa lớn đồng loạt nhập cuộc, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, bất động sản và tiêu dùng. Đây đều là các nhóm có ảnh hưởng lớn tới diễn biến chỉ số nên khi dòng tiền tập trung vào các “đầu tàu”, đà tăng được củng cố và duy trì ổn định trong suốt phần còn lại của phiên.

Diễn biến tích cực không chỉ thể hiện ở điểm số mà còn phản ánh qua sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 34.000 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,4%) lên 1.796,85 điểm, là mức tăng mạnh nhất 1 tháng qua; HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,8%) lên 255,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 126,46 điểm.

Bảng điện tử gần như phủ kín sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 561 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 813 mã giữ tham chiếu và 203 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

VN-Index chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng vai trò then chốt trong phiên hồi phục này khi có tới 27 mã tăng và chỉ 3 mã giảm. Nhờ vậy, chỉ số đại diện rổ tăng hơn 49 điểm và chính thức trở lại mốc 2.000 điểm.

Động lực kéo VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay tập trung gần như trọn vẹn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nổi bật nhất là VIC (+6,6%), VPB (+6,4%), VCB (+2,5%), BID (+3%), MBB (+4,1%), VHM (+1,7%), CTG (+2,2%), HDB (+3,7%), TCB (+2%) và MWG (+2,9%).

Với riêng cổ phiếu VIC, đây đã là phiên tăng mạnh thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu đại diện Tập đoàn Vingroup. Tính từ đáy gần nhất ở vùng 118.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này đã tăng ròng gần 30% chỉ trong 5 phiên giao dịch, đưa thị giá lên vùng 150.800 đồng hiện tại. Đà tăng này cũng đưa vốn hóa của Vingroup tăng lên hơn 1,16 triệu tỷ đồng .

Ngoài VIC, toàn bộ cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Vingroup niêm yết trên HoSE gồm VHM (Vinhomes); VPL (Vinpearl); VRE (Vincom Retail) đều tăng điểm hôm nay, đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số chính.

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu năng lượng và nguyên vật liệu, tiêu biểu có GAS (-5,3%), GVR (-1,8%), PLX (-3%), BHN (-3,5%), HPA (-1,7%), BWE (-1,1%), HNA (-1,7%), PAN (-1,1%), NAF (-1,8%) và VRC (-5,4%).

Khối ngoại tiếp tục nối dài chuỗi mua ròng với tổng giá trị lên tới 2.177 tỷ đồng . Tâm điểm thuộc về MBB khi được mua ròng hơn 1.400 tỷ đồng chủ yếu qua giao dịch khớp lệnh. Bên cạnh đó, VPB được mua ròng 162 tỷ đồng và MWG là 120 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VCB bị khối ngoại xả hơn 168 tỷ đồng , FPT bị bán ròng 104 tỷ đồng và HPG bị bán 95 tỷ đồng . Dù vậy, quy mô bán ra tại các mã này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lực mua tập trung vào MBB, qua đó giúp cán cân giao dịch của khối ngoại nghiêng mạnh về phía tích cực.