Tiền vào chứng khoán 'nghỉ Tết sớm'

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025 trong bối cảnh nhà đầu tư thu hẹp giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán xuống thấp nhất 2 tháng. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch kém sắc trong ngày 9/2 khi tâm lý ảm đạm bao trùm toàn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Dòng tiền tiếp tục thu hẹp mạnh, phản ánh rõ xu hướng “nghỉ ngơi” của nhà đầu tư.

Thanh khoản trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay chỉ đạt khoảng 21.400 tỷ đồng , giảm tới 40% so với phiên liền trước và rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2025. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền ngắn hạn gần như đứng ngoài quan sát, trong khi lực cầu bắt đáy cũng không mấy mặn mà, khiến thị trường rơi vào trạng thái giao dịch cầm chừng suốt cả phiên.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của VN-Index không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Chỉ số mở cửa trong sắc xanh khá tích cực, có thời điểm tăng hơn 14 điểm nhờ lực đẩy ban đầu từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, sự thiếu hụt lực mua nối tiếp khiến đà tăng nhanh chóng suy yếu. VN-Index sớm thu hẹp biên độ và dập dìu quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,67 điểm (-0,1%) xuống 1.754,82 điểm; HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,1%) xuống 256,01 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,91 điểm (+0,7%) lên 126,42 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 342 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần), 869 mã giữ tham chiếu và 367 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận diễn biến trái chiều khi có 12 mã tăng, 4 mã đứng giá và 14 mã giảm. Dù số mã giảm chiếm ưu thế, chỉ số VN30-Index vẫn tăng hơn 4 điểm, lên 1.947 điểm, nhờ lực đỡ từ một vài cổ phiếu trụ có mức tăng khá.

VN-Index nối đai chuỗi ngày suy yếu. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tiêu biểu như VHM (-2,6%), BID (-1,6%), GEE (-5,2%), CTG (-0,8%), STB (-2%), BCM (-2,1%), GVR (-0,9%), VGC (-5,7%), BVH (-1,9%) và GEX (-3,7%). Đà suy yếu của các mã này đã triệt tiêu phần lớn nỗ lực hồi phục của thị trường, khiến chỉ số không thể duy trì sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu trụ vẫn nỗ lực nâng đỡ thị trường, đáng chú ý có VIC (+1%), FPT (+1,4%), MBB (+0,9%), GAS (+0,6%), HDB (+1,1%), PNJ (+3,7%), KDH (+4,5%), MWG (+1%), TCB (+0,4%) và VNM (+0,7%). Tuy nhiên, lực kéo từ nhóm này là chưa đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá rõ rệt cho chỉ số chung trong bối cảnh dòng tiền suy yếu.

Tương tự nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng thu hẹp đáng kể quy mô giao dịch ở cả 2 chiều mua và bán. Kết phiên, khối này bán ròng hơn 230 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu đầu ngành như VCB (- 166 tỷ đồng ), VIC (- 125 tỷ đồng ), HPG (- 114 tỷ đồng ) và VHM (- 102 tỷ đồng ).

Ở chiều mua ròng, MBB trở thành điểm sáng khi được khối ngoại gom ròng gần 200 tỷ đồng . Bên cạnh đó, DCM (+ 114 tỷ đồng ) và GEL (+ 77 tỷ đồng ) cũng ghi nhận lực mua ròng đáng kể.