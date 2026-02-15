Trả giá gấp 2-3 lần vẫn khó gọi xe công nghệ sát Tết

Chấp nhận trả giá cao gấp 2-3 lần ngày thường, nhiều người vẫn chật vật tìm tài xế công nghệ khi nhu cầu di chuyển và giao hàng tăng vọt những ngày cận Tết.

Nhu cầu gọi xe công nghệ dịp Tết tăng mạnh ở nhiều địa phương. Ảnh: Phương Lâm.

Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại và giao nhận hàng hóa tăng vọt, trong khi lượng tài xế hoạt động có xu hướng giảm khiến thị trường gọi xe công nghệ gặp nhiều biến động. Người dùng không chỉ phải chờ đợi lâu hơn để tìm được tài xế, mà còn phải chấp nhận mức giá tăng cao, thậm chí gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Ghi nhận tại cả TP.HCM và Hà Nội cho thấy ngay từ 23 tháng Chạp, tình trạng khan hiếm tài xế và giá cước biến động đã liên tục xuất hiện ở hầu hết khung giờ cao điểm, đặc biệt là sáng sớm và cuối giờ chiều. Với nhiều người, việc đặt được một cuốc xe đúng giờ đã trở thành "cuộc chơi may rủi", còn chi phí di chuyển thì đều vượt xa dự tính ban đầu.

Khách hàng "đứng ngồi không yên"

Khi lên kế hoạch di chuyển ra sân bay vào sáng 13/2 (tức 26 tháng Chạp), chị Ngọc Trà (trú tại phường Tân Phú, TP.HCM) cho biết đã phải "trừ hao" tới 4 tiếng đồng hồ cho toàn bộ hành trình. Trong đó, riêng thời gian tìm và chờ tài xế công nghệ đã kéo dài gần 45 phút.

"Tôi đã đặt dịch vụ hẹn giờ đón từ trước cho chắc chắn. Nhưng gần đến giờ, ứng dụng lại thông báo không tìm được tài xế. Sau đó là 45 phút hồi hộp đặt đi đặt lại cuốc xe và chờ tài xế nhận", chị Trà kể.

Không chỉ mất thời gian, chị Trà còn chứng kiến giá cước "nhảy múa" liên tục trên màn hình điện thoại. Với quãng đường khoảng 17 km, từ phường Phú Thuận (quận 7 cũ) sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, giá ban đầu hiển thị khoảng 250.000 đồng nhưng tăng dần lên gần 400.000 đồng trong quá trình chị đặt xe.

"Tôi hiểu cận Tết giá sẽ cao hơn bình thường, nhưng việc tăng liên tục từng phút như vậy khiến tôi rất áp lực. Cảm giác vừa sợ trễ chuyến bay, vừa phải cân nhắc có nên bấm đặt với mức giá đó hay không", chị nói.

Nhu cầu di chuyển lớn nhưng thiếu tài xế khiến cước xe công nghệ sát Tết tăng cao. Ảnh: Phương Lâm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở dịch vụ giao hàng. Anh Hà Chung (trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cho biết giá giao hàng trong ngày tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ sáng sớm hoặc sau 17h. Thời gian tìm tài xế có lúc kéo dài khoảng 20 phút.

"Nhiều đơn hàng giá giao tăng gấp đôi dù khoảng cách không thay đổi. Tôi buộc phải chuyển sang dịch vụ giao trong 2 giờ thay vì hỏa tốc để tiết kiệm chi phí. Nhưng trớ trêu là dịch vụ 2 giờ lại mất thời gian tìm tài xế lâu hơn hẳn", anh Chung chia sẻ.

Tại Hà Nội, anh Đình Sơn (trú tại phường Hai Bà Trưng) cũng phản ánh giá cước giao hàng cận Tết tăng mạnh so với ngày thường.

Dù đã chủ động đặt ngoài khung giờ cao điểm, ứng dụng vẫn báo giá khoảng 140.000 đồng cho một cuốc giao hỏa tốc quãng đường hơn 7 km. Nếu chọn gói lấy hàng trong 20 phút và giao trong 1 giờ, mức phí cũng lên tới hơn 90.000 đồng.

"Bình thường với quãng đường đó tôi chỉ mất khoảng 40.000 đồng. Điều buồn cười là giá giao hàng lúc này còn cao hơn cả đặt taxi đến tận nơi", anh Sơn bức xúc.

Sau khi không thể thỏa thuận được chi phí vận chuyển với khách, anh Sơn quyết định tự chạy xe máy đi giao hàng và chỉ thu 50.000 đồng.

"Đành phải vậy. Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì tự giao hàng vừa tiết kiệm tiền, vừa giữ được quan hệ với khách, còn hơn để cả 2 bên tranh cãi vì phí vận chuyển", anh nói.

Doanh nghiệp tung thưởng giữ tài xế

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Grab - nền tảng gọi xe có thị phần lớn tại Việt Nam - thừa nhận hoạt động vận hành của đội ngũ tài xế những ngày cận Tết gặp không ít thách thức.

Theo doanh nghiệp này, mật độ giao thông dày đặc khiến thời gian di chuyển giữa các điểm đón - trả kéo dài hơn đáng kể, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc tài xế mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành mỗi cuốc xe, làm giảm khả năng xoay vòng chuyến trong ngày.

Cùng lúc, nhu cầu đi lại, ăn uống, mua sắm và họp mặt cuối năm của người dân tăng mạnh. Ở một số thời điểm và khu vực, cung - cầu mất cân đối tạm thời khiến người dùng khó đặt được dịch vụ như thông thường.

"Chúng tôi rất mong khách hàng thông cảm khi có những trải nghiệm không như mong muốn và đang nỗ lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ trên nền tảng", Grab chia sẻ.

Để cải thiện nguồn cung, Grab cho biết đang triển khai các chương trình thưởng nhằm khuyến khích tài xế hoạt động tích cực hơn trong giai đoạn cao điểm. Cụ thể, mức thưởng được điều chỉnh tăng tại những khung giờ và ngày dự báo nhu cầu tăng đột biến, cũng như trong kỳ nghỉ Tết chính thức.

Bên cạnh đó, hãng áp dụng chính sách thưởng cho các cuốc xe có điểm đón hoặc trả tại khu vực nhu cầu cao như sân bay, nhà ga, bến xe hoặc với các đơn hàng giao xa.

Nhu cầu di chuyển bằng xe công nghệ đến bến xe, sân bay luôn tăng mạnh sát Tết. Ảnh: Đinh Hà - Trần Hiền.

Tương tự, đại diện Be cho biết hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng đột biến về nhu cầu trong dịp Tết năm nay. Riêng dịch vụ beBike tăng khoảng 1,5 lần, trong khi beCar tăng gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt tại các đầu mối giao thông như sân bay và bến xe - nơi lưu lượng hành khách tăng cao trong những ngày cuối năm.

Trong khi đó, với mục tiêu duy trì tỷ lệ nhận chuyến cao và hạn chế tình trạng hủy chuyến, Xanh SM triển khai chương trình "Nhận chuyến tới cùng" từ ngày 9 đến 19/2 dành cho đội ngũ tài xế tại Hà Nội và TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết chương trình được thiết kế như một giải pháp vận hành trọng tâm trong cao điểm Tết.

Cụ thể, Xanh SM áp dụng chính sách thưởng trực tiếp theo số chuyến hoàn thành, phân theo từng khung giờ. Các chuyến hoàn tất từ 6h đến 15h59 được thưởng thêm 8.000 đồng mỗi chuyến; trong khung 16h đến 21h59 - giai đoạn cao điểm chiều tối, mức thưởng tăng lên 15.000 đồng mỗi chuyến. Chính sách này đi kèm điều kiện duy trì tỷ lệ nhận chuyến theo quy định và hạn chế hủy chuyến, trừ các trường hợp bất khả kháng.