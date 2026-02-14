Hai cổ phiếu giúp công ty bà Nguyễn Thanh Phượng lãi nghìn tỷ

|
Chủ tịch HĐQT Vietcap Nguyễn Thanh Phượng. Ảnh: VCI.
Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.629 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước và vượt 15% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Năm vừa rồi, doanh thu Vietcap đạt gần 4.980 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm 2024.
Tính đến cuối năm, tổng tài sản công ty vượt 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cuối quý III/2025, cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường thuận lợi.
Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lập kỷ lục mới, vượt 16.000 tỷ đồng. Đây là một trong những động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận khi nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân gia tăng cùng nhịp hồi phục và mở rộng của thị trường chứng khoán. Việc đẩy mạnh cho vay ký quỹ giúp Vietcap gia tăng nguồn thu lãi, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn trên thị trường.
|VIETCAP LÃI CAO NHẤT 4 NĂM QUA
|KQKD hàng năm của Vietcap; Nguồn: BCTC DN.
|Nhãn
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Doanh thu thuần
|tỷ đồng
|1730
|3707
|3156
|2472
|3696
|4980
|Lợi nhuận sau thuế
|951
|1851
|1060
|570
|1089
|1629
Song song với hoạt động môi giới và cho vay, Vietcap cũng gia tăng tỷ trọng đầu tư vào danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), qua đó hưởng lợi từ diễn biến tích cực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trong danh mục này, cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc tế ghi nhận mức lãi tạm tính trên 1.500 tỷ đồng so với giá vốn. Mã KDH của CTCP Khang Điền cũng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể hơn 145 tỷ đồng.
Đối với MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Vietcap đầu tư với giá gốc 1.541 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2025, giá trị thị trường của khoản đầu tư này đạt 2.529 tỷ đồng, tương ứng khoản lãi tạm tính khoảng 987 tỷ đồng.
Các khoản đầu tư vào MBB, TDM và MWG cũng đang ghi nhận lãi tạm tính. Trong khi đó, một số mã như ACB và FPT tạm thời ghi nhận mức lỗ.
