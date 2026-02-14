Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Hai cổ phiếu giúp công ty bà Nguyễn Thanh Phượng lãi nghìn tỷ

  • Thứ bảy, 14/2/2026 11:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhờ danh mục cổ phiếu tăng mạnh, Công ty Chứng khoán Vietcap ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trong năm 2025.

Chủ tịch HĐQT Vietcap Nguyễn Thanh Phượng. Ảnh: VCI.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.629 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước và vượt 15% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đáng chú ý, đây là mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Năm vừa rồi, doanh thu Vietcap đạt gần 4.980 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm 2024.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản công ty vượt 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cuối quý III/2025, cho thấy quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường thuận lợi.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lập kỷ lục mới, vượt 16.000 tỷ đồng. Đây là một trong những động lực đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận khi nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân gia tăng cùng nhịp hồi phục và mở rộng của thị trường chứng khoán. Việc đẩy mạnh cho vay ký quỹ giúp Vietcap gia tăng nguồn thu lãi, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán có dư nợ margin lớn trên thị trường.

VIETCAP LÃI CAO NHẤT 4 NĂM QUA
KQKD hàng năm của Vietcap; Nguồn: BCTC DN.
Nhãn202020212022202320242025
Doanh thu thuần tỷ đồng 173037073156247236964980
Lợi nhuận sau thuế
9511851106057010891629

Song song với hoạt động môi giới và cho vay, Vietcap cũng gia tăng tỷ trọng đầu tư vào danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), qua đó hưởng lợi từ diễn biến tích cực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong danh mục này, cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc tế ghi nhận mức lãi tạm tính trên 1.500 tỷ đồng so với giá vốn. Mã KDH của CTCP Khang Điền cũng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể hơn 145 tỷ đồng.

Đối với MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan, Vietcap đầu tư với giá gốc 1.541 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2025, giá trị thị trường của khoản đầu tư này đạt 2.529 tỷ đồng, tương ứng khoản lãi tạm tính khoảng 987 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư vào MBB, TDM và MWG cũng đang ghi nhận lãi tạm tính. Trong khi đó, một số mã như ACB và FPT tạm thời ghi nhận mức lỗ.

VN-Index tăng 10 điểm trước nghỉ Tết

Phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ khép lại với sắc xanh duy trì trên cả 3 sàn, giúp VN-Index nối dài chuỗi hồi phục và giữ vững mốc trên 1.800 điểm.

20 giờ trước

2 công ty của ông Phạm Nhật Vượng lọt top doanh nghiệp của Time

Vingroup và Vinhomes có mặt trong Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 do Time bình chọn dựa trên các tiêu chí về tài chính, ESG và mức độ hài lòng của nhân viên.

39:2341 hôm qua

Chứng khoán giao dịch cả ngày không nổi 18.000 tỷ

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đến gần, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng khi giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

45:2670 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vietcap Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Nhà Khang Điền Masan nguyễn thanh phượng chứng khoán vci

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Nhà Khang Điền

    Nhà Khang Điền

    Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại thị trường phía Nam với quỹ đất trên 500 ha, tập trung chủ yếu tại khu đông và tây TP.HCM.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lý Điền Sơn
    • Mã cổ phiếu: KDH

    Website

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Bitcoin co the roi ve 50.000 USD hinh anh

Bitcoin có thể rơi về 50.000 USD

2 giờ trước 11:20 14/2/2026

0

Standard Chartered tiếp tục hạ dự báo giá Bitcoin lần thứ hai trong chưa đầy 3 tháng, cảnh báo đồng tiền số này có thể rơi về 50.000 USD trước khi hồi phục.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý