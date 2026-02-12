Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

2 công ty của ông Phạm Nhật Vượng lọt top doanh nghiệp của Time

  • Thứ năm, 12/2/2026 22:33 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Vingroup và Vinhomes có mặt trong Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026 do Time bình chọn dựa trên các tiêu chí về tài chính, ESG và mức độ hài lòng của nhân viên.

Time liệt kê Vingroup và Vinhomes trong top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) và CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa được Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn vào Top 500 Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương (APAC) 2026.

Bảng xếp hạng của Time năm nay liệt kê 500 doanh nghiệp xuất sắc đã và đang nâng tầm vai trò của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trên bản đồ kinh tế thế giới. Trong đó, Vingroup xếp thứ 57, trên nhiều tập đoàn lớn của châu Á như Suzuki, Grab, Uniqlo, trong khi Vinhomes ở vị trí 352.

Kết quả thống kê được thẩm định dựa trên sự hợp tác giữa Time và Statista. Các dữ liệu được thu thập, phân tích chuyên sâu dựa trên 3 nhóm tiêu chí trọng yếu: hiệu quả tài chính, sự minh bạch về tính bền vững (ESG), và mức độ hài lòng của nhân viên.

Đáng chú ý, ở tiêu chí hiệu quả tài chính, Vingroup được đánh giá cao với doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước, cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn. Hiệu quả tài chính của Vingroup đến từ việc mở bán đồng loạt đại dự án bất động sản quy mô lớn trên cả nước, cũng như sự bứt phá mạnh mẽ của mảng công nghệ - công nghiệp.

Về Vinhomes, công ty có doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 154.102 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 183.923 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 42.111 tỷ đồng, tăng lần lượt là 30% và 20% so với năm 2024. Những chỉ tiêu trên không chỉ vượt kế hoạch mà còn thiết lập các mức kỷ lục mới.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vingroup và các công ty con được Time vinh danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Trước đó, VinFast từng nằm trong top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 và Top 500 công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025. Cũng trong năm ngoái, Vingroup là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong top những công ty tốt nhất thế giới của tạp chí Mỹ.

Minh Khánh

