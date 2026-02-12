Chứng khoán giao dịch cả ngày không nổi 18.000 tỷ

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đến gần, thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng khi giá trị giao dịch chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường chạm đáy 9 tháng. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm một phiên hồi phục trong ngày 12/2, qua đó giúp VN-Index duy trì vị thế trên ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Khác với phiên liền trước khi dòng tiền có sự đồng thuận rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là tài chính - ngân hàng, động lực chính trong phiên 12/2 lại đến từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”. Chính sự bứt phá của nhóm cổ phiếu này đã đóng vai trò kéo chỉ số đi lên trong khi nhiều nhóm ngành khác chỉ dao động quanh tham chiếu hoặc phân hóa nhẹ. Điều này cho thấy thị trường dù tăng điểm nhưng nền tảng hỗ trợ chưa thực sự vững chắc.

VN-Index trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay không có biến động quá mạnh, chủ yếu giằng co trong vùng 1.810-1.815 điểm. Biên độ dao động hẹp phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền, khi bên mua chưa sẵn sàng đẩy giá quyết liệt còn bên bán cũng không tạo áp lực đủ lớn để đảo chiều xu hướng.

Một điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường suy giảm nghiêm trọng hôm nay. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 17.500 tỷ đồng , giảm gần một nửa so với phiên trước đó và cũng là mức thấp nhất 9 tháng qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,24 điểm (+1%) lên 1.814,09 điểm; HNX-Index tăng 0,62 điểm (+0,2%) lên 256,48 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,52 điểm (-0,4%) xuống 125,94 điểm.

Bảng điện tử hôm nay nghiêng về sắc xanh với 422 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 876 mã giữ tham chiếu và 279 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, diễn biến cũng mang tính phân hóa rõ rệt với 14 mã tăng, 12 mã giảm và 4 mã đứng giá. Dù vậy, nhờ tác động của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30 vẫn tăng hơn 15 điểm lên 2.016 điểm.

VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực nâng đỡ VN-Index trong phiên hôm nay tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Cả 3 cổ phiếu trụ cột của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC, VHM và VRE đều tăng điểm. Trong đó, VIC và VHM tăng gần 6%, còn VRE cũng tăng gần 2% để tạo lực kéo đáng kể lên chính số chính. Riêng nhóm cổ phiếu này đã đóng góp xấp xỉ 20 điểm tăng cho chỉ số chung.

Đáng chú ý nhất là diễn biến của cổ phiếu VIC khi đây đã là phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu đại diện Tập đoàn Vingroup. Tính từ vùng đáy gần nhất quanh 118.000 đồng/cổ phiếu, VIC đã tăng ròng gần 35% chỉ trong 6 phiên giao dịch, đưa thị giá vọt lên khoảng 159.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Nhịp tăng tốc này không chỉ giúp cổ đông Vingroup “thở phào” mà còn kéo vốn hóa thị trường của tập đoàn này lên trên 1,2 triệu tỷ đồng . Trước đó, vào đầu tháng 2, vốn hóa doanh nghiệp này từng có thời điểm đánh rơi mốc 1 triệu tỷ khi giá cổ phiếu VIC liên tục suy yếu.

Bên cạnh nhóm Vingroup, thị trường còn nhận được sự hỗ trợ từ một số cổ phiếu riêng lẻ như BSR (+1,9%), EIB (+4,4%), MWG (+1,1%), GMD (+4,5%), VRE (+1,9%), HVN (+1,3%), TCB (+0,4%) và ACB (+0,9%). Tuy nhiên, mức đóng góp của các mã này mang tính bổ trợ nhiều hơn là dẫn dắt khi không tạo được hiệu ứng lan tỏa đủ rộng sang toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, lực cản vẫn hiện hữu tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt trong nhóm ngân hàng và năng lượng, tiêu biểu có BID (-2%), MBB (-2,2%), VCB (-0,8%), GAS (-0,6%), MCH (-0,7%), BVH (-2,2%), VPL (-0,7%), GEE (-1,2%), BCM (-1,1%) và SHB (-1%).

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp với giá trị khoảng 346 tỷ đồng . Tâm điểm gom mua tập trung vào VIC (+ 201 tỷ đồng ), GMD (+ 115 tỷ đồng ), FUEVFVND (+ 83 tỷ đồng ).

Trong khi đó, áp lực bán ròng mạnh của khối ngoại xuất hiện tại một số bluechip như ACB (- 136 tỷ đồng ), FPT (- 115 tỷ đồng ), VCB (- 92 tỷ đồng ).