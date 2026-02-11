Công ty vàng mã thất thu

Doanh thu quý đầu niên độ 2025-2026 của CAP giảm 25% xuống còn hơn 109 tỷ đồng, trong đó mảng tinh bột sắn lao dốc gần 60%. Lợi nhuận ròng cũng “bốc hơi” 60% so với cùng kỳ.

Doanh thu của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái rơi về mức thấp nhất 6 quý qua. Ảnh: Nhật Sinh.

Theo báo cáo tài chính quý I niên độ 2025-2026 (tương đương giai đoạn 1/10-31/12/2025), CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) ghi nhận doanh thu thuần hơn 109 tỷ đồng , giảm 25% so với cùng kỳ niên độ trước.

Xét theo cơ cấu thị trường, doanh thu nội địa đạt hơn 60 tỷ đồng, chiếm khoảng 55% tổng doanh thu, trong khi doanh thu xuất khẩu trực tiếp đóng góp 45% còn lại.

Trong nhóm hàng xuất khẩu, tinh bột sắn - mảng từng giữ vai trò chủ lực - sụt giảm mạnh nhất khi chỉ mang về chưa đầy 27 tỷ đồng , giảm tới 59% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, giấy đế xuất khẩu tăng 28%, đạt hơn 12 tỷ đồng . Riêng sản phẩm giấy vàng mã mang về hơn 10 tỷ đồng , giảm 18% và là mức thấp nhất trong 6 quý gần đây.

Dù doanh thu đi lùi, lợi nhuận gộp của CAP vẫn tăng gần 33% lên 21 tỷ đồng nhờ cải thiện đáng kể giá vốn. Biên lợi nhuận gộp theo đó được nâng từ 11% lên 19,3%.

Trong kỳ, các khoản chi phí nhìn chung không biến động lớn, nổi bật nhất là chi phí bán hàng giảm 33% xuống còn 4,5 tỷ đồng .

Sau khi trừ thuế và các chi phí liên quan, nhà sản xuất vàng mã, giấy đế và tinh bột sắn duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam báo lãi ròng hơn 9 tỷ đồng , cũng giảm 60% so với cùng kỳ.

Trước đó, trong quý IV niên độ 2024-2025, CAP từng ghi nhận lợi nhuận ròng 27 tỷ đồng , mức cao nhất trong 2 năm. So với đỉnh gần nhất này, lợi nhuận quý vừa qua đã giảm hơn 2/3.

Kết thúc quý đầu tiên của niên độ tài chính mới, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 18% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận năm.

DOANH THU CAP LAO DỐC QUÝ CUỐI NĂM 2025 KQKD hàng quý của CAP; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2024-2025 II III IV I/2025-2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 145 165 166 181 109 Lợi nhuận sau thuế

6 0 17 27 9

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đạt 292 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu niên độ (1/10/2025).

Đáng chú ý, trong bối cảnh chuẩn bị bước vào Tết Nguyên đán, hàng tồn kho của công ty đã tăng vọt lên hơn 103 tỷ đồng , cao gấp 6,5 lần chỉ sau 3 tháng. Quy mô tồn kho hiện chiếm khoảng 35% tổng tài sản công ty, trong đó thành phẩm chiếm tới 82%, cho thấy doanh nghiệp đang xây lượng lớn hàng hóa thành phẩm trước mùa cao điểm tiêu dùng giấy đế và vàng mã.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả cũng tăng 144% lên hơn 96 tỷ đồng , chủ yếu do các khoản phải trả ngắn hạn gia tăng. Doanh nghiệp không phát sinh dư nợ vay tài chính.

Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972, là một trong những nhà sản xuất giấy đế dùng để làm vàng mã lớn nhất tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn trực tiếp sản xuất vàng mã để xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Kinh doanh với sản phẩm đặc biệt, giấy đế và vàng mã cũng là 2 sản phẩm kinh doanh chủ lực của công ty bên cạnh tinh bột sắn. Mỗi năm, những mặt hàng này đều đặn mang về cho công ty hàng trăm tỷ doanh thu và hàng chục tỷ đồng lợi nhuận.