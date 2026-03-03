Đồng yen, euro suy yếu

Trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đồng yen Nhật chịu áp lực giảm giá còn euro biến động nhẹ, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể bị gián đoạn.

Xung đột tại các nước Trung Đông làm gia tăng nhiều lo ngại về tỷ giá các đồng tiền cùng giá năng lượng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, đồng yen Nhật hiện vẫn trong xu hướng suy yếu khi giao dịch quanh mức 157,2 yen/USD. Sau khi giảm 0,8% trong phiên đầu tuần, đồng nội tệ Nhật Bản chỉ phục hồi nhẹ 0,09% ở phiên sau, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường ngoại hối.

Không chỉ yen, đồng euro cũng chịu sức ép tương tự, có thời điểm giảm hơn 1% trước khi ổn định trở lại, hiện ở mức 1 euro đổi khoảng 1,1695 USD .

Diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường khi xung đột tại Trung Đông lan rộng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Căng thẳng khu vực gia tăng sau khi Israel mở rộng các cuộc không kích và Iran tiếp tục các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Qatar tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khiến một số cơ sở dầu khí trong khu vực phải đóng cửa phòng ngừa.

Các chuyên gia đánh giá đây là yếu tố bất lợi đối với các nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu như Nhật Bản và khu vực sử dụng đồng euro.

Ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định châu Âu và Nhật Bản là hai nền kinh tế nổi bật trong nhóm các nước lớn khi vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu năng lượng. Lịch sử cho thấy những đồng tiền như yen và euro thường gặp khó khăn trong bối cảnh như vậy.

Trong khi đó, đồng USD được hỗ trợ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số Dollar Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ chủ chốt, được giao dịch ở mức 98,49 điểm sau khi tăng 0,9% trong phiên trước đó.

So sánh với châu Âu và Nhật, Mỹ được cho là chịu ít tác động hơn trước cú sốc giá năng lượng bởi quốc gia này hiện là nước xuất khẩu ròng năng lượng.

Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cho biết giới chức trách đang theo dõi sát diễn biến thị trường với mức độ khẩn trương rất cao, đồng thời để ngỏ khả năng can thiệp nếu cần thiết nhằm ổn định tỷ giá đồng yen. Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda trong ngày cũng được giới đầu tư theo dõi để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.

Ngoài ra, lo ngại lạm phát kéo dài có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn kế hoạch hạ lãi suất cũng góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD. Thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, thay vì tháng 7 như dự báo trước đó.