VN-Index tăng 10 điểm trước nghỉ Tết

Phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ khép lại với sắc xanh duy trì trên cả 3 sàn, giúp VN-Index nối dài chuỗi hồi phục và giữ vững mốc trên 1.800 điểm.

VN-Index tăng đúng 10 điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch Ất Tỵ, tạm dừng ở mốc 1.824 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên hồi phục liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì quán tính đi lên trong ngày 13/2, qua đó giúp VN-Index nới rộng khoảng cách với vùng tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, khác với nhịp tăng mang tính đồng thuận cao ở các phiên trước, đà đi lên hôm nay đã xuất hiện dấu hiệu thiếu bền vững khi lực đỡ từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” suy yếu rõ rệt.

Sự thiếu vắng vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn này khiến chỉ số nhiều thời điểm rung lắc quanh tham chiếu.

Về nhóm ngành, sắc xanh lan tỏa tại một số nhóm cổ phiếu chủ chốt như tài chính - ngân hàng, đầu tư công - xây dựng, điện và dầu khí. Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện tại một số cổ phiếu bất động sản và công nghệ, đặc biệt là những mã đã có nhịp hồi phục nhanh trước đó.

Thanh khoản thị trường hôm nay ghi nhận sự cải thiện nhẹ, đạt khoảng 21.500 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tăng 22% so với mức nền thấp nhất 9 tháng vừa được thiết lập ở phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng đúng 10 điểm (+0,6%) qua đó tạm dừng năm Ất Tỵ ở mức 1.824,09 điểm; HNX-Index tăng 0,58 điểm (+0,2%) lên 257,06 điểm; UPCoM-Index tăng 1,4 điểm (+1,1%) lên 127,34 điểm.

Thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi ghi nhận 488 mã tăng giá (gồm 49 mã tăng trần), 809 mã giữ tham chiếu và 278 mã giảm giá (gồm 26 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 ghi nhận 19 mã tăng, 4 mã đứng giá và 7 mã giảm. Nhờ vậy, chỉ số VN30-Index tăng lên vùng 2.018 điểm.

VN-Index tăng 3 phiên liên tiếp cuối năm Âm lịch Ất Tỵ. Ảnh: TradingView.

Xét về đóng góp điểm số, động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên 13/2 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình có diễn biến tích cực. Nổi bật có VIC (+0,6%), TCX (+3,9%), CTG (+1,6%), GEE (tăng trần), GVR (+3%), VPX (+5,6%), BSR (+2,5%), STB (+2,5%), GEX (tăng trần) và HDB (+1,3%).

Dù tăng không quá mạnh, VIC vẫn đóng vai trò trụ đỡ quan trọng khi mang về hơn 1,6 điểm cho VN-Index nhờ quy mô vốn hóa lớn. Tuy nhiên, mức tăng khiêm tốn của mã này cũng cho thấy nhóm “họ Vin” đang thu hẹp vị thế dẫn dắt như các giai đoạn bứt phá trước đó.

Trong khi đó, lực cản đối với chỉ số sàn TP.HCM chủ yếu đến từ một số bluechip chịu áp lực điều chỉnh như BID (-1,4%), FPT (-2,5%), NVL (-2,3%), BVH (-0,8%), MBB (-0,2%), HPG (-0,2%), SAB (-0,6%), VRE (-0,5%), PGV (-1,2%) và NLG (-2,4%).

Khối ngoại hôm nay mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp với quy mô 220 tỷ đồng, tập trung lại KDH (+ 220 tỷ đồng ), VIC (+ 189 tỷ đồng ), DGC (+ 186 tỷ đồng ).

Trong khi đó, FPT bị các nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh hơn 850 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh hôm nay, còn VHM bị bán 110 tỷ đồng , và ACB bị bán 110 tỷ đồng ...