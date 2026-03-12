Nutifood tăng sở hữu tại một nhà môi giới chứng khoán

Sau khi Kido Foods - công ty con của Nutifood - mua thêm 5 triệu cổ phiếu VDS, tổng tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông này tại Chứng khoán Rồng Việt đã tăng lên 13,88%.

Kido Foods vừa mua thêm 5 triệu cổ phiếu VDS tăng sở hữu tại Công ty Chứng khoán Rồng Việt. Ảnh: VDS.

CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods) vừa báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS).

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, ngày 9/3, Kido Foods đã mua vào 5 triệu cổ phiếu VDS theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trên sàn.

Trước giao dịch, doanh nghiệp nắm giữ 21 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 7,72% vốn điều lệ tại Chứng khoán Rồng Việt. Sau khi mua thêm, lượng sở hữu của Kido Foods tăng lên 26 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,56% vốn doanh nghiệp.

Đáng chú ý, giao dịch diễn ra trong phiên thị trường chứng khoán chịu áp lực từ các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, khiến nhiều cổ phiếu giảm kịch sàn. Mã VDS khi đó cũng giảm về khoảng 15.800 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo mức giá này, thương vụ của Kido Foods có giá trị gần 80 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, trong cùng ngày 9/3, ông Nguyễn Xuân Đô - cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt - đã bán ra 5 triệu cổ phiếu VDS. Sau khi bán bớt, tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty chứng khoán này giảm từ 7,89% xuống còn khoảng 6,15%, tương ứng gần 17 triệu cổ phiếu.

Động thái tăng tỷ lệ sở hữu của Kido Foods đồng thời làm gia tăng ảnh hưởng của nhóm cổ đông liên quan tại nhà môi giới chứng khoán này. Hiện CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương - doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ - cũng đang nắm giữ 11,7 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 4,32% vốn.

Như vậy, tính đến nay, nhóm nhà đầu tư liên quan Kido Foods đang sở hữu hơn 37,7 triệu cổ phiếu VDS, tương ứng 13,88% vốn điều lệ tại công ty chứng khoán này. Với thị giá khoảng 15.750 đồng/cổ phiếu trong phiên 12/3, giá trị khoản đầu tư của nhóm ước tính gần 600 tỷ đồng .

Về mối liên hệ giữa các bên, Kido Foods hiện là công ty con của CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sau khi doanh nghiệp này hoàn tất thương vụ mua lại 51% cổ phần vào năm 2024. Cuối năm ngoái, Tập đoàn Kido đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng nốt phần vốn còn lại tại Kido Foods cho Nutifood, qua đó rút hoàn toàn khỏi doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, lãnh đạo Tập đoàn Kido - ông Trần Lệ Nguyên - từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Rồng Việt và là cổ đông lớn nắm khoảng 35% vốn tại đây trước khi thoái vốn và rời cơ cấu cổ đông lớn vào năm 2020. Bên nhận chuyển nhượng phần lớn số cổ phần khi đó chính là ông Nguyễn Xuân Đô.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu 1.054 tỷ đồng và tổng chi phí 703 tỷ đồng , tương đương 97,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 285 tỷ đồng , hoàn thành 99% mục tiêu đề ra.

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực này đến từ sự đóng góp đồng đều của các mảng hoạt động cốt lõi, trong đó nổi bật là hoạt động đầu tư với doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 264 tỷ đồng .