Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục báo doanh thu nghìn tỷ năm 2025

Với doanh thu 1.054 tỷ đồng trong năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt đã có hai năm liên tiếp đạt doanh thu nghìn tỷ. Lãi ròng cả năm qua gần 285 tỷ đồng, gần đạt mục tiêu đề ra.

Hoạt động cho vay tiếp tục là trụ cột của Rồng Việt khi ghi nhận doanh thu đạt 423 tỷ đồng. Ảnh: VDS.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 với doanh thu ghi nhận gần 236 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 25 tỷ đồng . Kết quả này cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, khi doanh nghiệp lỗ 20,6 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm ngoái, Rồng Việt đạt tổng doanh thu 1.054 tỷ đồng và tổng chi phí 703 tỷ đồng , tương đương 97,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 285 tỷ đồng , hoàn thành 99% mục tiêu đề ra.

Theo doanh nghiệp, kết quả tích cực này đến từ sự đóng góp đồng đều và hiệu quả của các mảng hoạt động cốt lõi, đặc biệt là hoạt động đầu tư. Trong năm, mảng này mang về doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 264 tỷ đồng .

Hoạt động cho vay tiếp tục là trụ cột doanh thu khi ghi nhận 423 tỷ đồng , trong khi mảng môi giới đóng góp 204 tỷ đồng , đều tăng trưởng so với năm trước.

Ở mảng ngân hàng đầu tư (IB), Rồng Việt ghi nhận doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng , tăng khoảng 120% so với năm 2024, nhờ hoàn tất nhiều thương vụ tư vấn và mở rộng tệp khách hàng mới.

Ngoài ra, Rồng Việt cho biết hoạt động quản lý tài sản thông qua Công ty Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM) - công ty con do doanh nghiệp sở hữu 58% vốn điều lệ - dù chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025 nhưng đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng.

Cụ thể, VDAM hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 150 tỷ đồng và IPO thành công Quỹ Đầu tư Thịnh vượng Rồng Việt (RVPIF). Chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 3/2025, quỹ mở RVPIF ghi nhận mức tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) gần 10%, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của mảng quản lý tài sản - một trong năm trụ cột kinh doanh của Rồng Việt.

Không nằm ngoài xu hướng chung, trong năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt cũng đẩy mạnh củng cố năng lực tài chính khi tăng vốn điều lệ từ 2.430 tỷ đồng lên 2.720 tỷ đồng , đồng thời phát hành 4 đợt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị hơn 2.959 tỷ đồng .

Theo doanh nghiệp, việc mở rộng quy mô vốn giúp công ty chủ động nguồn lực để nắm bắt các cơ hội lớn khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 8.074 tỷ đồng , tăng 27% so với cuối năm 2024, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 3.049 tỷ đồng , tăng 10%. Các chỉ số hiệu quả như ROEa đạt 9,8%, ROAa đạt 3,9% và EPS đạt 1.047 đồng/cổ phiếu.