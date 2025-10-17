Chứng khoán Rồng Việt lãi kỷ lục

Công ty Chứng khoán Rồng Việt báo lãi trước thuế 310 tỷ đồng quý III năm nay, là mức lãi theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lợi nhuận kỷ lục trong quý III/2025 nhờ mảng tự doanh và môi giới tăng mạnh. Ảnh: VDS.

CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: VDS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 466 tỷ đồng , tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ gần 10%, lên 157 tỷ đồng .

Nhờ kiểm soát tốt chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 310 tỷ và 249 tỷ đồng , đều cao gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ, đồng thời lập mức kỷ lục mới.

Theo VDSC, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng đầu tư tự doanh, với doanh thu 250 tỷ đồng , gấp 9,5 lần quý trước và tăng 3,5 lần so với cùng kỳ. Mảng môi giới cũng ghi nhận kết quả tích cực, khi doanh thu tăng gấp đôi so với cả quý trước và cùng kỳ, đạt 82 tỷ đồng .

DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT LẬP KỶ LỤC KQKD theo quý của Chứng khoán Rồng Việt. Dữ liệu: BCTC DN. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III Doanh thu tỷ đồng 288 318 226 153 169 181 447 Lãi sau thuế

123 119 77 -29 19 -11 249

Tại thời điểm ngày 30/9, dư nợ cho vay ký quỹ của Rồng Việt đạt 3.678 tỷ đồng , tương đương 1,2 lần vốn chủ sở hữu. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận tổng doanh thu 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 260 tỷ đồng , hoàn thành 76% và 90% kế hoạch năm.

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, Chứng khoán Rồng Việt cũng đang "chạy đua" tăng vốn để củng cố năng lực tài chính. Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong quý II, công ty tiếp tục phát hành 4,7 triệu cổ phiếu ESOP trong quý III, nâng vốn điều lệ lên 2.720 tỷ đồng .

Song song đó, doanh nghiệp đã công bố kế hoạch chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động thêm khoảng 864 tỷ đồng , nâng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng , tạo nguồn lực cho hoạt động cho vay, tự doanh, bảo lãnh phát hành và tham gia thị trường trái phiếu.

Bên cạnh phát hành cổ phiếu, Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Từ đầu năm đến nay, công ty đã thực hiện 3 đợt phát hành với tổng giá trị hơn 1.959 tỷ đồng và đang triển khai đợt thứ 4, lãi suất cố định 8%/năm, với mục tiêu huy động thêm 1.000 tỷ đồng .

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của nhà môi giới chứng khoán này đạt 7.675 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu gần 3.093 tỷ đồng , tăng lần lượt 20,6% và 11,6% so với đầu năm.