SHS có tổng giám đốc mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao là nhân sự phụ trách vị trí tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Duy Linh là tân Tổng giám đốc của SHS. Ảnh: SHS.

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) cho biết vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của ông Nguyễn Chí Thành với lý do cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ vị trí Tổng giám đốc.

Việc thay đổi tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty có hiệu lực kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại diện doanh nghiệp cho biết quyết định bổ nhiệm nằm trong lộ trình kiện toàn bộ máy điều hành, tăng cường năng lực quản trị và chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo cho giai đoạn phát triển tiếp theo của SHS.

Hiện, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang bước vào chu kỳ cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các công ty chứng khoán phải tái định vị mô hình hoạt động, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và chất lượng dịch vụ.

Theo giới thiệu từ SHS, ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tốt nghiệp tại Solvay Brussels School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Ông Nguyễn Duy Linh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cao cấp tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Chứng khoán SSI.

Việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới diễn ra trong bối cảnh SHS đang tiếp tục ổn định hoạt động và từng bước hoàn thiện mô hình quản trị - vận hành nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2025 gần nhất, nhà môi giới chứng khoán này ước tính ghi nhận 1.648 tỷ lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm.

SHS là công ty chứng khoán có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển).

Ngoài việc Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất tại SHS (sở hữu 5,58% vốn), Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, cũng là con trai cả của bầu Hiển.