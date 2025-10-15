Công ty chứng khoán của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh lãi đột biến

Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 590 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh, tăng gấp 8 lần cùng kỳ, trong khi tổng tài sản vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Vinh, hiện là Chủ tịch HĐQT SHS, đồng thời là Phó chủ tịch Ngân hàng SHB. Ảnh: SHS.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 590 tỷ đồng , gấp 8 lần cùng kỳ năm trước do mức nền thấp của quý III/2024.

Để có mức tăng trưởng vượt trội này, tất cả mảng hoạt động chủ lực như môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp đều tăng tốt.

Cụ thể, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 137 tỷ đồng , tăng 179% so với cùng kỳ, nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và thị phần của công ty mở rộng ở cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn tổ chức. Cho vay ký quỹ đạt dư nợ đạt 9.137 tỷ đồng (+135%).

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng , cao gấp 24 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) cũng khởi sắc với doanh thu 127 tỷ đồng , tăng 64%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường M&A, phát hành và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHS đạt lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng , tăng 45% so với cùng kỳ 2024, vượt kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUÝ III/2025 CAO NHẤT 3 NĂM QUA Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 51 173 247 213 444 435 74 282 326 463 590

Trước đó, vào tháng 8, doanh nghiệp này đã lần đầu tiên chứng kiến vốn hóa thị trường vượt mốc 1 tỷ USD , lọt top 6 công ty chứng khoán vốn hóa lớn nhất thị trường.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đạt hơn 20.000 tỷ đồng , tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Chứng khoán SHS là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). Ngoài việc Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất tại SHS (sở hữu 5,58% vốn), Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, cũng là con trai cả của bầu Hiển.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo SHS cho biết sẽ duy trì chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).