Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty chứng khoán của Chủ tịch Đỗ Quang Vinh lãi đột biến

  • Thứ tư, 15/10/2025 15:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 590 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh, tăng gấp 8 lần cùng kỳ, trong khi tổng tài sản vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Quang Vinh, hiện là Chủ tịch HĐQT SHS, đồng thời là Phó chủ tịch Ngân hàng SHB. Ảnh: SHS.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 590 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước do mức nền thấp của quý III/2024.

Để có mức tăng trưởng vượt trội này, tất cả mảng hoạt động chủ lực như môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp đều tăng tốt.

Cụ thể, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu 137 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ, nhờ thanh khoản thị trường cải thiện và thị phần của công ty mở rộng ở cả nhóm khách hàng cá nhân lẫn tổ chức. Cho vay ký quỹ đạt dư nợ đạt 9.137 tỷ đồng (+135%).

Đáng chú ý, hoạt động tự doanh ghi nhận lãi ròng khoảng 393 tỷ đồng, cao gấp 24 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp (IB) cũng khởi sắc với doanh thu 127 tỷ đồng, tăng 64%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường M&A, phát hành và tái cấu trúc vốn doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHS đạt lợi nhuận trước thuế 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2024, vượt kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ QUÝ III/2025 CAO NHẤT 3 NĂM QUA
Nguồn: BCTC DN.
NhãnI/2023IIIIIIVI/2024IIIIIIVI/2025IIIII
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5117324721344443574282326463590

Trước đó, vào tháng 8, doanh nghiệp này đã lần đầu tiên chứng kiến vốn hóa thị trường vượt mốc 1 tỷ USD, lọt top 6 công ty chứng khoán vốn hóa lớn nhất thị trường.

Đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của SHS đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng đến từ các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay ký quỹ và mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Chứng khoán SHS là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển). Ngoài việc Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất tại SHS (sở hữu 5,58% vốn), Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, cũng là con trai cả của bầu Hiển.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo SHS cho biết sẽ duy trì chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Gia đình bầu Hiển vừa có thêm một công ty tỷ USD

Sau Ngân hàng SHB, Công ty Chứng khoán SHS thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình bầu Hiển cũng vừa ghi nhận vốn hóa chạm mốc 1 tỷ USD.

19:42 29/8/2025

Gia đình bầu Hiển 'kiếm' hàng trăm tỷ ngày chứng khoán hồi phục

Khối tài sản của cha con bầu Hiển tăng thêm hàng trăm tỷ đồng trong ngày cổ phiếu SHB và SHS cùng tăng trần phiên giao dịch 30/7.

16:04 30/7/2025

Cổ phiếu công ty thiếu gia Đỗ Quang Vinh tăng dựng đứng

Cổ phiếu SHS tăng gấp rưỡi chỉ sau chưa đầy một tháng, hiện giao dịch ở vùng cao nhất 4 năm. Hiện SHS là một trong những cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh nhất giai đoạn này.

17:02 28/7/2025

Hồng Nhung

SHS Tiền mã hóa chứng khoán SHS bầu hiển đỗ quang vinh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Co phieu SHB pha dinh lich su hinh anh

Cổ phiếu SHB phá đỉnh lịch sử

16:51 31/7/2025 16:51 31/7/2025

0

Cổ phiếu SHB tăng trần và lập đỉnh lịch sử tại 17.200 đồng, đưa vốn hóa ngân hàng vượt mốc 70.000 tỷ đồng, dẫn đầu nhóm cổ phiếu hỗ trợ thị trường trong phiên 31/7.

Chung khoan tang 8 phien lien tiep hinh anh

Chứng khoán tăng 8 phiên liên tiếp

16:10 13/8/2025 16:10 13/8/2025

0

VN-Index rung lắc mạnh trong phiên 13/8 trước áp lực chốt lời, nhưng vẫn giữ được sắc xanh nhờ loạt cổ phiếu ngân hàng, trong đó có SHB và LPB lập đỉnh mới.

Sep doanh nghiep cap tap mua ban co phieu hinh anh

Sếp doanh nghiệp cấp tập mua bán cổ phiếu

13:40 23/8/2025 13:40 23/8/2025

0

Lãnh đạo và cổ đông lớn tại VPBank, SeABank, Hoàng Anh Gia Lai, Đất Xanh, SHB… đồng loạt đăng ký mua bán hàng triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý