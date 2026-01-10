Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hãng taxi của ông Phạm Nhật Vượng tăng vốn lên 35.500 tỷ

  • Thứ bảy, 10/1/2026 10:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

GSM vừa tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, đồng thời thu hẹp danh mục ngành nghề kinh doanh từ 55 còn 36 ngành, lĩnh vực.

Chủ thương hiệu Xanh SM tăng vốn lên 35.500 tỷ đồng. Ảnh: Bối Hạ.

CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe công nghệ Xanh SM - của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỷ đồng lên 35.500 tỷ đồng, tương ứng tăng ròng 10.500 tỷ, khoảng 42%.

Đáng chú ý, lần tăng vốn gần nhất của Xanh SM là tháng 11/2025, tức chỉ khoảng 2 tháng trước, với mức tăng 39% từ 18.000 tỷ lên 25.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hãng xe điện của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 17.500 tỷ đồng vốn điều lệ.

Cùng với việc tăng vốn, GSM cũng tiến hành giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 55 lĩnh vực xuống còn 36. Trong danh mục đăng ký, một số ngành nghề nổi bật như bảo dưỡng, sửa chữa ôtô và xe động cơ, bán buôn - bán lẻ ôtô và xe động cơ đã bị loại bỏ.

Công ty GSM được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân, bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 3% và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam góp 2%.

GSM hiện là đơn vị vận hành thương hiệu taxi và xe máy điện Xanh SM. Bên cạnh lĩnh vực gọi xe điện, GSM còn cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện phục vụ khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Mới đây, hãng bổ sung dịch vụ giao hàng Green SM Van.

Đến nay, Xanh SM đã xây dựng mạng lưới hoạt động ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, đồng thời mở rộng sang Lào, Indonesia và Philippines, với kế hoạch nghiên cứu thị trường Ấn Độ trong tương lai.

Theo Reuters, GSM đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) với định giá khoảng 20 tỷ USD theo nhận định của các đơn vị tư vấn.

Hiện kế hoạch IPO vẫn còn sơ bộ và có thể bị hoãn hoặc hủy. Tuy nhiên, nếu thực hiện, đây có thể là đợt IPO đầu tiên của một công ty Việt Nam tại Hong Kong và là lần niêm yết quốc tế thứ hai của Vingroup, sau VinFast tại Nasdaq (Mỹ) năm 2023.

Dịch vụ gọi xe tải điện mới ra mắt của Xanh SM có gì?

Xanh SM vừa mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ khi đưa dịch vụ xe tải điện nội đô lên nền tảng. Giá khởi điểm từ 110.000 đồng/chuyến, sử dụng dòng xe điện VinFast EC Van.

15:42 28/12/2025

Hồ sơ chủ thương hiệu đồ hộp pate cột đèn Hải Phòng

Thành lập từ năm 1957, Halong Canfoco là một trong những doanh nghiệp đồ hộp lâu đời nhất Việt Nam, gắn với các sản phẩm pate, thịt hộp, cá hộp quen thuộc trên các kệ tạp hóa.

44:2614 hôm qua

Một nhà đầu tư chi mạnh tay gom vốn hãng mì '2 tôm'

Một nhà đầu tư tổ chức đã chi 206 tỷ đồng mua lại 20% vốn của Colusa - Miliket từ Vinataba. Mức giá này cao gấp 3 lần thị giá hiện tại của công ty trên sàn.

11:21 7/1/2026

Minh Khánh

