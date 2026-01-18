Kido triệu tập cổ đông bất thường, muốn giảm vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 3 sẽ xem xét thông qua phương án Kido mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ.

CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) mới đây đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ bất thường là 6/2, thời gian dự kiến tổ chức đại hội là 6/3. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết.

Đại hội bất thường sẽ thông qua phương án công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, Kido cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, Kido dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 14/1, thời gian bắt đầu chi trả từ ngày 28/1.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, gần đây Kido chính thức ra mắt CTCP Hiện thực hóa AI (AIRO), đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghệ, với trọng tâm là AI, sau hơn một thập kỷ tập trung vào các ngành hàng thực phẩm.

Theo định hướng chiến lược, AIRO được xây dựng theo mô hình doanh nghiệp công nghệ, vận hành trên hai trụ cột chính là AI và Social Commerce. Công ty cung cấp các giải pháp bán hàng và tiếp thị toàn diện dựa trên AI, giúp doanh nghiệp tối ưu hoạt động kinh doanh trong môi trường số và hướng tới mở rộng thị trường Đông Nam Á.

AIRO tập trung vào 6 nhóm giải pháp chủ lực, bao gồm sản xuất TVC và nội dung quảng bá bằng AI; vận hành livestream AI 24/7; thiết kế AI Avatar bán hàng; xây dựng mạng lưới bán hàng đa kênh; tiếp thị liên kết (affiliate) với sự tham gia của KOL/KOC; cùng các giải pháp phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, AIRO cũng định hướng đầu tư vào phim điện ảnh, quảng cáo và kỹ xảo ứng dụng AI, với kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.