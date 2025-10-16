Kido muốn thoái sạch vốn khỏi chủ sở hữu thương hiệu Celano, Merino

Kido kỳ vọng chuyển nhượng toàn bộ 36,3 triệu cổ phần tại KDF - đơn vị nổi tiếng với thương hiệu kem Celano và Merino, dự kiến thu về 2.500 tỷ đồng.

KDF vốn nổi tiếng với 2 thương hiệu kem là Celano và Merino. Ảnh: KDF.

CTCP Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố thông tin bất thường về việc chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ của CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF) do Kido sở hữu.

Theo nghị quyết HĐQT, Kido kỳ vọng chuyển nhượng thành công tối đa toàn bộ số cổ phần KDF đang nắm giữ với giá chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng , tương đương mức định giá hơn 68.000 đồng/cổ phần.

Mức giá hiện tại vượt xa thị giá của KDF tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để sáp nhập vào Kido là 46.800 đồng/cổ phiếu.

HĐQT Kido giao Tổng giám đốc chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, làm việc với các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, môi giới... thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch nói trên.

Trước đó, trong năm 2023, Kido đã chuyển nhượng 24,03% vốn của Kido Foods, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49%. Qua đó, Kido Foods không còn là công ty con, mà thành công ty liên kết của Kido. Giá trị chuyển nhượng là 1.069 tỷ đồng , tương ứng định giá công ty ở mức khoảng 4.450 tỷ đồng ( 200 triệu USD ). Thông tin về bên mua không được công bố.

Đến tháng 9/2024, Nutifood công bố đã sở hữu 51% cổ phần Kido Foods và trở thành công ty mẹ kiểm soát công ty này.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, ban kiểm soát của Kido đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc KDF tiếp tục sử dụng các nhãn hiệu Celano và Merino - hai thương hiệu thuộc sở hữu của Kido. Kido cho rằng đây là vấn đề trọng yếu và cần được ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết nhằm bảo đảm quyền lợi pháp lý của tập đoàn.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, hơn 89% cổ đông tham dự họp đã không thông qua giao dịch bán hơn 24% cổ phần KDF của Kido Group. Đồng thời, cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản liên quan, bao gồm hợp đồng, thỏa thuận, kể cả điều khoản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hay thay thế liên quan đến giao dịch này.

Đồng thời, cổ đông cũng không đồng ý việc chuyển nhượng nhãn hiệu Celano và Merino mà Kido đang sở hữu (bao gồm 34 nhãn hiệu liên quan) nhằm giữ quyền sở hữu tại tập đoàn để đảm bảo giá trị thương hiệu và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhãn hiệu, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Liên quan đến vấn đề này, Tòa án Nhân dân TP.HCM trước đó đã yêu cầu Kido Foods không được sử dụng nhãn hiệu Celano, bao gồm các việc quảng cáo, quảng bá, giới thiệu...

Về phía Kido, sau hơn một thập kỷ đầu tư vào thực phẩm, dầu ăn và bán lẻ, gần đây, doanh nghiệp này bất ngờ phát triển thêm lĩnh vực truyền thông và phim ảnh.

Kido đã góp vốn cùng với Yuguangtongchen (trụ sở tại Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc) thành lập công ty AIRO - một liên doanh về AI tại Việt Nam. Liên doanh này sẽ đưa kỹ xảo của Trung Quốc về Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các TVC quảng cáo, phim ngắn, movies với thời gian rút ngắn 10 lần, đồng thời giảm đến 70% chi phí so với hiện nay.