Ngã rẽ mới của Tập đoàn Kido

Sau hơn một thập kỷ đầu tư vào thực phẩm, dầu ăn và bán lẻ, Kido bất ngờ phát triển thêm lĩnh vực truyền thông và phim ảnh.

Hai nhà sáng lập Tập đoàn Kido Trần Kim Thành (trái) và Trần Lệ Nguyên. Ảnh: Forbes.

AIRO - Liên doanh giữa Tập đoàn Kido và Công ty Yuguang Tongchen (Trung Quốc) vừa ký thỏa thuận hợp tác với HTV và Trung tâm Truyền thông dịch vụ HTV (HTV-TMS) trong việc thiết lập các gói truyền thông hỗ trợ marketing và quảng bá doanh nghiệp

Trong đó, Tập đoàn Kido và AIRO giữ vai trò sản xuất các nội dung quảng cáo bằng công nghệ AI, các TVC chất lượng cao với chi phí ưu đãi, tiết kiệm 1/3 thời gian và chi phí sản xuất so với các quảng cáo truyền thống.

Phía HTV và HTV - TMS đảm nhiệm vai trò đối tác đồng hành, với hệ sinh thái kênh đa dạng sẽ cung cấp kênh quảng bá, đưa các nội dung/video clip/TVC do AIRO sản xuất, quảng bá trên hệ sinh thái kênh trình chiếu với các chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các doanh nghiệp đồng hành.

Hai bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng và mở ra hướng sản xuất linh hoạt hơn cho doanh nghiệp Việt.

Họ cũng đặt mục tiêu mở rộng sang lĩnh vực phim ảnh - từ sản xuất phim mới, phục dựng tác phẩm cũ đến phát triển hệ thống dữ liệu và nền tảng phân tích hành vi khán giả.

"Đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, hệ thống phim trường rộng lớn từ HTV - TMS sẽ kết hợp cùng thế mạnh sản xuất kỹ xảo AI, công nghệ hình ảnh hiện đại từ AIRO để hợp tác sản xuất phim điện ảnh, góp phần mang đến sự chuyển mình của điện ảnh Việt trong kỷ nguyên số", đại diện Kido cho biết.

Nhiều nhà làm phim cho rằng sự xuất hiện của AI đang tạo nên bước ngoặt cho ngành điện ảnh và truyền hình.

Đạo diễn, NSƯT Bùi Vi Nghi, đại diện Hãng phim TFS-HTV, nhận định AI là "cộng sự đắc lực" cho những dòng phim lịch sử, văn hóa vốn khó cân đối giữa nghệ thuật và chi phí sản xuất.

Còn theo đạo diễn Victor Vũ, các công nghệ như AI Virtual Production hay CGI đang "mở rộng không gian sáng tạo", giúp hiện thực hóa những ý tưởng từng bị giới hạn bởi kỹ thuật và ngân sách.

Công ty AIRO là một liên doanh về AI tại Việt Nam giữa Tập đoàn Kido và Yuguangtongchen (công ty có trụ sở tại Chiết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc). Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido cho biết liên doanh này có nhiệm vụ đưa kỹ xảo của Trung Quốc về Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các TVC quảng cáo, phim ngắn, movies với thời gian rút ngắn 10 lần đồng thời giảm đến 70% chi phí so với hiện nay.

AIRO do Kido nắm quyền chi phối với 51% vốn, do đích thân ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch HĐQT với sự vận hành phối hợp giữa 2 bên Việt Nam và Trung Quốc.

“Việc sử dụng AI trong TVC sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất lẫn thời gian sản xuất. Ví dụ, 1 TVC quảng bá sản phẩm thường được sản xuất 6-8 tuần nhưng AIRO sẽ chỉ tốn 10 ngày. Chi phí thông thường vào khoảng 50.000- 70.000 USD , tương đương cả tỷ đồng song AIRO chỉ mất khoảng 10.000 USD , tiết kiệm 70%”, ông Nguyên ước tính.

Trong khi đó, Yuguangtongchen nổi lên tại Hàng Châu như một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI vào sản xuất nội dung sáng tạo ở Trung Quốc. Công ty phát triển nền tảng “Yu Guang AI” giúp rút ngắn tới 70-90% chi phí và thời gian làm phim quảng cáo, hoạt hình so với cách truyền thống.

Doanh nghiệp này từng hợp tác cùng CCTV (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc) trong dự án số hóa di sản văn hóa, đồng thời triển khai chiến dịch AI cho các thương hiệu lớn như Tmall Auto, Lenovo hay Ctrip. Bên cạnh mảng thương mại, công ty còn bắt tay với nhiều trường đại học, đưa AI vào đào tạo và thực hành sáng tạo.