Kido bắt tay đối tác Trung Quốc lập công ty AI chuyên TVC quảng cáo

Ông Trần Lệ Nguyên cho biết cái bắt tay giữa 2 doanh nghiệp nhằm đưa công nghệ AI vào sản xuất TVC quảng cáo với giá thành tiết kiệm 70%.

Ông Trần Lệ Nguyên (phải), Tổng giám đốc Tập đoàn Kido và ông Hu Tian Cheng, Chủ tịch Yuguangtongchen. Ảnh: Kido.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 chiều 22/8, ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, cho biết sẽ rót vốn cùng với Yuguangtongchen - doanh nghiệp có trụ sở tại Chiết Giang, Hàng Châu (Trung Quốc) thành lập công ty AIRO - một liên doanh về AI tại Việt Nam.

Theo ông Nguyên, liên doanh này sẽ đưa kỹ xảo của Trung Quốc về Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các TVC quảng cáo với thời gian rút ngắn 10 lần đồng thời giảm đến 70% chi phí so với hiện nay.

Trước đó vào cuối tháng 3, qua sự kết nối của Sở Công Thương TP.HCM, Kido đã đón tiếp đoàn thương nhân quốc tế từ các nước Trung Quốc, Singapore, Malaysia…

Sau cuộc gặp gỡ, ông Nguyên cùng các cộng sự đã có những chuyến công tác sang Trung Quốc, tham quan thủ phủ công nghệ ở Chiết Giang, được gặp trực tiếp các hiệp hội về công nghệ của Trung Quốc.

Nhận thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu về việc ứng dụng AI vào quảng cáo, đặc biệt các TVC đầu tư công phu, Tập đoàn đã đặt vấn đề hợp tác để có thể chuyển giao công nghệ này về Việt Nam.

Dưới sự kết nối của Sở Công Thương TP.HCM, cái bắt tay giữa 2 doanh nghiệp nhanh chóng được thiết lập.

Hiện, AIRO sẽ do Kido nắm quyền chi phối với 51% vốn, do đích thân ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch HĐQT với sự vận hành phối hợp giữa 2 bên Việt Nam và Trung Quốc.

“Việc sử dụng AI trong TVC sẽ giúp tiết kiệm chi phí sản xuất lẫn thời gian sản xuất. Ví dụ, 1 TVC quảng bá sản phẩm thường được sản xuất 6-8 tuần nhưng AIRO sẽ chỉ tốn 10 ngày. Chi phí thông thường vào khoảng 50.000- 70.000 USD , tương đương cả tỷ đồng song AIRO chỉ mất khoảng 10.000 USD , tiết kiệm 70%”, ông Nguyên ước tính.

Ông Hu Tian Cheng, Chủ tịch của Yuguangtongchen nhận thấy Việt Nam là thị trường tiềm năng và có dư địa rất lớn. Thậm chí, đối tác Trung Quốc còn tham vọng thông qua Việt Nam để có thể xuất khẩu công nghệ kỹ xảo đi các thị trường toàn cầu.

Yuguangtongchen đang nổi lên tại Hàng Châu như một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng AI vào sản xuất nội dung sáng tạo ở Trung Quốc. Công ty phát triển nền tảng “Yu Guang AI” giúp rút ngắn tới 70-90% chi phí và thời gian làm phim quảng cáo, hoạt hình so với cách truyền thống.

Một chiến dịch tiêu biểu của công ty là quảng cáo cho Á vận hội mùa Đông, vốn mất 120 ngày và 1,5 triệu nhân dân tệ ( 210.000 USD ) khi sản xuất thủ công, nay chỉ còn tốn 15 ngày với 300.000 nhân dân tệ (gần 42.000 USD ) nhờ AI.

Doanh nghiệp này cũng từng hợp tác cùng CCTV (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc) trong dự án số hóa di sản văn hóa, đồng thời triển khai chiến dịch AI cho các thương hiệu lớn như Tmall Auto, Lenovo hay Ctrip. Bên cạnh mảng thương mại, công ty còn bắt tay với nhiều trường đại học, đưa AI vào đào tạo và thực hành sáng tạo.