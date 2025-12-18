Kido bán đứt mảng kem cho Nutifood, dự kiến thu 2.500 tỷ đồng

Kido chính thức thoái lui hoàn toàn khỏi mảng kem bằng việc chuyển nhượng phần sở hữu còn lại tại KDF cho Nutifood với giá trị dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Kido chính thức rút khỏi mảng kem - từng là "gà đẻ trứng vàng" cho tập đoàn. Ảnh: Foody.

Theo nghị quyết vừa được công bố, Tập đoàn Kido sẽ chuyển nhượng toàn bộ 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ tại Kido Foods (KDF) cho CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hoặc đơn vị do công ty này chỉ định.

Thương vụ chuyển nhượng này đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 12/12.

Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng , tương ứng định giá KDF vào khoảng 5.100 tỷ đồng . Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành được ủy quyền toàn quyền đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục để hoàn tất thương vụ.

Như vậy, Kido sẽ chính thức rút chân hoàn toàn khỏi mảng kinh doanh kem và thực phẩm đông lạnh, nhường lại sân chơi này cho đối tác Nutifood.

Động thái này cũng giúp Kido giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng thương hiệu kem Merino, Celano - tâm điểm tranh chấp giữa các bên trong thời gian qua.

Trước đó, trong năm 2023, Kido đã chuyển nhượng 24,03% vốn của Kido Foods, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 49%. Qua đó, Kido Foods không còn là công ty con, mà thành công ty liên kết của Kido. Giá trị chuyển nhượng là 1.069 tỷ đồng , tương ứng định giá công ty ở mức khoảng 4.450 tỷ đồng ( 200 triệu USD ).

Đến tháng 9/2024, Nutifood công bố đã sở hữu 51% cổ phần Kido Foods và trở thành công ty mẹ kiểm soát công ty này.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, ban kiểm soát của Kido đã đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc KDF tiếp tục sử dụng các nhãn hiệu Celano và Merino - hai thương hiệu thuộc sở hữu của Kido. Kido cho rằng đây là vấn đề trọng yếu và cần được ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết nhằm bảo đảm quyền lợi pháp lý của tập đoàn.

Tại ĐHĐCĐ bất thường, hơn 89% cổ đông tham dự họp đã không thông qua giao dịch bán hơn 24% cổ phần KDF của Kido Group. Đồng thời, cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các điều khoản liên quan, bao gồm hợp đồng, thỏa thuận, kể cả điều khoản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hay thay thế liên quan đến giao dịch này.

Đồng thời, cổ đông cũng không đồng ý việc chuyển nhượng nhãn hiệu Celano và Merino mà Kido đang sở hữu (bao gồm 34 nhãn hiệu liên quan) nhằm giữ quyền sở hữu tại tập đoàn để đảm bảo giá trị thương hiệu và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhãn hiệu, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Liên quan đến vấn đề này, TAND TP.HCM trước đó đã yêu cầu Kido Foods không được sử dụng nhãn hiệu Celano, bao gồm các việc quảng cáo, quảng bá, giới thiệu...

Ngành hàng lạnh nhiều năm liền được xem là "gà đẻ trứng vàng" của Kido, đóng vai trò trụ cột dẫn dắt tăng trưởng và lợi nhuận của toàn tập đoàn. Tuy nhiên từ năm 2022, lợi nhuận mảng kem liên tục giảm trong khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp.

Việc Kido thực hiện bán vốn diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp cũng dừng triển khai hai kế hoạch lớn là liên danh Vibev và chuỗi cửa hàng trà - cà phê Chuk Chuk do không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, Kido quay lại phát triển mảng bánh kẹo và đẩy mạnh chiến lược đi sâu vào lĩnh vực thương mại bán lẻ, với việc vận hành các trung tâm như Vạn Hạnh Mall và Hùng Vương Plaza.

Cùng với thông tin thoái vốn, Kido cũng công bố tạm hoãn kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Dự kiến, việc chi trả cổ tức sẽ được lùi sang quý I/2026, thay vì thực hiện trong năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Doanh nghiệp lý giải trong bối cảnh năm 2025 còn nhiều bất định và áp lực chi phí gia tăng, công ty cần ưu tiên dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cuối năm và đầu năm sau.