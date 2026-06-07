Tuần 'thảm họa' của giá vàng

Khép lại tuần giao dịch này, cả vàng miếng và vàng nhẫn đều chứng kiến đợt giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng trong tuần, đồng thời thủng đáy từ đầu năm.

Giá vàng trong nước liên tục suy yếu, kéo giá bán rớt thủng đáy từ đầu năm 2026. Ảnh: Việt Linh.

Đóng cửa phiên giao dịch tuần này, giá vàng miếng SJC tạm dừng ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Nếu so với sáng ngày (5/6), giá bán vàng miếng đã giảm hơn 5 triệu đồng/lượng.

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã duy trì xu hướng đi xuống liên tục suốt 7 ngày qua. Tổng mức giảm trong tuần lên tới hơn 8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 5%.

Với chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng, người mua vàng cách đây một tuần hiện đã chịu khoản lỗ hơn 12 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ khoảng 8%.

Tính xa hơn, nếu so với cách đây một tháng, giá vàng miếng đã mất khoảng 13 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng trong giai đoạn này đang chịu khoản lỗ khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Đợt giảm giá lần này cũng đánh dấu tuần giao dịch "thảm họa" với người mua trong nước khi mặt hàng này chính thức thủng đáy năm 2026. Theo đó, mức 150,2 triệu đồng/lượng hiện cũng là giá bán ra thấp nhất của vàng miếng SJC kể từ đầu năm đến nay. Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, giá vàng miếng vẫn được giao dịch quanh mức 152,8 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá mặt hàng này đã tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3, trước khi liên tục suy yếu đến nay.

Như vậy, sau nhiều tháng biến động mạnh, giá vàng miếng hiện đã thấp hơn đỉnh lịch sử gần 41 triệu đồng/lượng.

Với diễn biến kể trên, toàn bộ người mua vàng trong năm 2026 đến nay đều đang thua lỗ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC THỦNG ĐÁY NĂM 2026 Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2

Với mặt hàng vàng nhẫn, các doanh nghiệp trong nước hiện niêm yết giá giao dịch phổ biến quanh mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC. Diễn biến của vàng nhẫn cũng bám sát xu hướng của vàng miếng trong tuần này.

Tính trong một tuần, giá vàng nhẫn đã giảm hơn 8 triệu đồng/lượng; còn xét trong một tháng gần nhất, mức giảm lên tới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn cũng từng lập đỉnh lịch sử trên 191 triệu đồng/lượng vào tháng 3. So với mức đỉnh này, giá vàng nhẫn hiện đã giảm gần 41 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng 21%.

Điều đó đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư mua vàng nhẫn ở vùng đỉnh đang chịu khoản lỗ lên tới khoảng 45 triệu đồng cho mỗi lượng nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

Giá vàng trong nước suy yếu tuần này chủ yếu chịu tác động từ diễn biến của giá vàng thế giới. Tuần này, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở vùng trên 4.500 USD /ounce, nhưng đến nay đã giảm về vùng 4.300 USD /ounce, cũng là mức thấp nhất kể từ trung tuần tháng 3. Tính riêng tuần này, giá vàng thế giới đã giảm gần 4%, còn so với một tháng trước, mức giảm là hơn 5%.