Giá vàng trong nước lùi sâu, sắp mất mốc 155 triệu đồng/lượng

Đà giảm của vàng miếng SJC vẫn đang tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng 5/6, kéo giá bán của mặt hàng này rơi xuống vùng 155,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch sáng 5/6. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (5/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (4/6). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng miếng đã suy yếu cả tuần này, qua mỗi phiên lại giảm thêm vài trăm nghìn đồng/lượng. Tính chung trong 7 ngày gần nhất, mặt hàng này đã rớt giá gần 5 triệu đồng cho mỗi lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, mức lỗ mà người mua phải gánh lên tới gần 8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, hàng loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường cũng điều chỉnh giá vàng miếng trong sáng nay. Mức giảm tương đương thương hiệu vàng quốc gia, kéo giá bán xuống sát mốc 155 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 152.4 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 155.4

Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng tương tự vàng miếng trong sáng nay. Hiện nhẫn tròn của thương hiệu Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng ghi nhận mức giảm khác biệt hơn, khi giảm 500.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra để lùi xuống vùng 152,5 - 154,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp gần 30 USD (-0,6%) xuống còn 4.448 USD /ounce.

Hiện nhà đầu tư vẫn đang chờ báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của thị trường lao động, từ đó giúp định hình lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện rơi vào khoảng 141,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 13,7 triệu đồng/lượng.