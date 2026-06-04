Giá vàng trong nước trượt dài

Sáng 4/6, các doanh nghiệp trong nước đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, kéo giá bán về dưới vùng 157 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã giảm liên tiếp 4 ngày qua. Ảnh: Đức Anh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng dưới 157 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp mặt hàng này giảm giá. Tính chung trong 4 phiên vừa qua, mức giảm ghi nhận lên tới gần 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tính trong 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC đã giảm 8 triệu đồng/lượng, còn nếu so với đỉnh giá thiết lập hồi đầu tháng 3 (gần 191 triệu đồng/lượng), mức giá hiện tại thấp hơn tới gần 35 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, khoản lỗ mà người đu đỉnh vàng miếng năm nay đang phải gánh đã lên tới gần 40 triệu/lượng, tương đương mức lỗ ròng 20%.

Đà giảm kể trên cũng kéo giá vàng miếng về vùng đáy từ trung tuần tháng 1. So với mức giá thấp nhất ghi nhận hồi đầu năm, mức giá hiện tại chỉ còn khách hơn 3 triệu đồng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156.5

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh nửa triệu đồng trong sáng nay. Hiện Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ diễn biến trên thị trường quốc tế vào đêm qua. Cụ thể, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày 3/6 với mức giảm hơn 50 USD , để rơi xuống thẳng vùng 4.434 USD /ounce. Tới sáng nay, giá vàng thế giới mới hồi phục nhẹ lên mức 4.460 USD /ounce.

Kim loại quý chưa dứt đà giảm khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông bất ngờ leo thang trở lại. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng sẽ làm gia tăng khả năng lạm phát. Một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng bày tỏ quan điểm có thể ngân hàng trung ương này sẽ phải nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục tăng cao. Nếu lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục củng cố đồng USD và tạo thêm áp lực giảm giá đối với vàng.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.