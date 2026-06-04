Giá vàng trong nước trượt dài

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Giá vàng trong nước đã giảm liên tiếp 4 ngày qua. Ảnh: Đức Anh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng tương đương SJC, hiện đều giảm về vùng dưới 157 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây đã là phiên thứ 4 liên tiếp mặt hàng này giảm giá. Tính chung trong 4 phiên vừa qua, mức giảm ghi nhận lên tới gần 3 triệu đồng mỗi lượng.
Tính trong 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC đã giảm 8 triệu đồng/lượng, còn nếu so với đỉnh giá thiết lập hồi đầu tháng 3 (gần 191 triệu đồng/lượng), mức giá hiện tại thấp hơn tới gần 35 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, khoản lỗ mà người đu đỉnh vàng miếng năm nay đang phải gánh đã lên tới gần 40 triệu/lượng, tương đương mức lỗ ròng 20%.
Đà giảm kể trên cũng kéo giá vàng miếng về vùng đáy từ trung tuần tháng 1. So với mức giá thấp nhất ghi nhận hồi đầu năm, mức giá hiện tại chỉ còn khách hơn 3 triệu đồng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN SUY YẾU
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
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|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
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|171.5
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|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
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|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
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|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
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|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
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|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
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|157
|156.5
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm mạnh nửa triệu đồng trong sáng nay. Hiện Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu chịu tác động từ diễn biến trên thị trường quốc tế vào đêm qua. Cụ thể, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày 3/6 với mức giảm hơn 50 USD, để rơi xuống thẳng vùng 4.434 USD/ounce. Tới sáng nay, giá vàng thế giới mới hồi phục nhẹ lên mức 4.460 USD/ounce.
Kim loại quý chưa dứt đà giảm khi căng thẳng tại khu vực Trung Đông bất ngờ leo thang trở lại. Theo nhiều nhà phân tích quốc tế, khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng sẽ làm gia tăng khả năng lạm phát. Một số quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng bày tỏ quan điểm có thể ngân hàng trung ương này sẽ phải nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục tăng cao. Nếu lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục củng cố đồng USD và tạo thêm áp lực giảm giá đối với vàng.
Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.
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