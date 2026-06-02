Giá vàng bị 'thổi bay' cả triệu đồng mỗi lượng

Mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng ngày 2/6, giá bán hiện đã lao xuống vùng 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc kéo giá vàng trong nước suy yếu mạnh. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 2/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên liền trước.

Tương tự, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này, đưa vàng miếng về dưới 158 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, tính trong 1 tuần gần nhất, giá vàng miếng chủ yếu giữ xu hướng đi xuống, giảm gần 5 triệu đồng/lượng, kéo giá bán từ vùng 162 triệu đồng về mức hiện tại, tương đương mức giảm ròng khoảng 3%.

Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán khoảng 3 triệu/lượng mà các doanh nghiệp áp dụng đang khiến những người mua vàng chịu khoản lỗ gần 8 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong vòng 7 ngày qua.

Còn nếu tính từ đầu năm, mức giá giao dịch của vàng miếng SJC ở thời điểm hiện tại đã là vùng đáy kể từ trung tuần tháng 1.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHẠM ĐÁY 5 THÁNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp trong nước theo đó đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch sáng nay, mức giảm vào khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Hiện Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vào vàng nhẫn quanh vùng 154,2-154,5 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 157,2-157,5 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn ở 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay trong phiên đang diễn ra cũng giảm nhẹ 4 USD (-0,1%) so với giá chốt phiên để giao dịch quanh ngưỡng 4.480 USD /ounce. Trong phiên giao dịch đêm qua, giá kim loại quý đã trải qua đợt sụt mạnh từ mức 4.520 USD /ounce xuống thẳng 4.450 USD /ounce trước khi phục hồi về vùng giá hiện tại.

Giá vàng thế giới giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số quản lý mua hàng sản xuất. Theo đó, Viện Quản lý Cung ứng (ISM) báo cáo chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Mỹ tăng lên 54 trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Ngoài ra, giá vàng thế giới giảm còn chịu ảnh hưởng từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.