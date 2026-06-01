Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới ghi nhận nhịp giảm sau 2 phiên tăng mạnh, khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao về những thỏa thuận xung quanh tình hình chiến sự Trung Đông.

Trong phiên giao dịch ngày 31/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm xuống 4.519 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 31/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đã giảm từ 4.540 USD /ounce xuống 4.519 USD /ounce. Suốt thời gian còn lại của phiên, kim loại quý liên tục giằng co giữa vùng 4.530- 4.540 USD /ounce và hiện đã giảm thêm gần 10 USD xuống 4.530,7 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tiếp đà giảm 0,65% xuống 4.563 USD /ounce.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,25% xuống 74,96 USD /ounce, trong khi bạch kim tăng nhẹ 0,84% lên 1.932 USD /ounce, còn palladium tăng 0,52% lên 1.346 USD /ounce.

Ngược lại với giá vàng, thị trường dầu thô lại ghi nhận phiên tăng giá trở lại sau khi giảm gần 2% trong phiên 29/5. Cụ thể, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,3% lên 93,2 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ tăng đến 2,6% lên 89,6 USD /ounce.

Về chứng khoán quốc tế, trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường châu Á, các chỉ số đều tăng điểm khi cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy nhu cầu của các nhà đầu tư vào các cổ phiếu liên quan.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng thêm 0,5% sau khi đã tăng gần 5% trong tuần trước và lập mức đỉnh lịch sử mới. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,3% sau khi bứt phá 8% trong tuần trước. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận mức tăng gần 6% trong tuần qua. Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng thêm 0,2%.

Diễn biến trái chiều giữa thị trường kim loại, chứng khoán và dầu thô liên quan đến những lo ngại về việc các cuộc đàm phán hòa bình tại vùng Vịnh chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dù các nhà đàm phán từ Washington và Tehran được cho là vẫn đang nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gần như không đưa ra bất kỳ cập nhật nào về tiến trình đàm phán, theo Reuters.

Trong bài phát biểu hôm 30/5 (giờ Mỹ), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu không thể đạt được thỏa thuận.

Căng thẳng trong khu vực càng gia tăng khi Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon trong cuộc chiến chống lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Leo thang giao tranh diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Lebanon tại Washington. Điều này làm suy giảm kỳ vọng rằng Mỹ và Iran có thể sớm công bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Xung đột Israel - Lebanon được xem là hệ lụy lan rộng lớn nhất từ cuộc chiến liên quan đến Iran. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2/3 khi Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái qua biên giới vào Israel nhằm ủng hộ đồng minh Iran. Tuy 2 bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào giữa tháng 4, các cuộc đấu pháo và không kích qua lại vẫn tiếp diễn kể từ đó.

Israel được xem là nhân tố then chốt đối với các thỏa thuận hòa bình, trong khi Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng Hezbollah cũng phải là một phần trong tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, một phóng viên của Axios cho biết trên mạng xã hội X rằng Iran đã thả thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz trong tuần trước, không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo rằng mọi nỗ lực rải thêm thủy lôi sẽ bị coi là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích Tony Sycamore thuộc IG, giới đầu tư ngày càng lo ngại về nguy cơ xuất hiện thêm thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Ông cho rằng điều này có thể làm chậm quá trình mở cửa trở lại eo biển và khiến thị trường dầu mỏ phải chờ lâu hơn mới nhận được nguồn cung bổ sung, ngay cả khi tuyến vận tải này được khôi phục hoạt động.

"Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, điều đó cũng sẽ không đồng nghĩa với việc nguồn cung dầu ồ ạt quay trở lại thị trường", Sycamore nhận định.