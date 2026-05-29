Giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh

Trong phiên giao dịch đang diễn ra theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới bật tăng mạnh hơn 70 USD khi nhà đầu tư giữ tâm lý lạc quan trước một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ - Iran.

Giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm tăng sát ngưỡng 4.600 USD/ounce, trước khi hạ nhiệt về vùng 4.565 USD hiện tại. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận mức tăng 70,9 USD so với phiên liền trước lên 4.565,8 USD /ounce. Đáng chú ý, ở đầu phiên, mặt hàng này đã ghi nhận nhịp tăng vọt từ 4.503 USD /ounce lên sát ngưỡng 4.600 USD /ounce, mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 5, trước khi hạ nhiệt về vùng giá hiện tại.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng đang tăng 1,9% lên 4.618,4 USD /ounce.

Giá vàng thế giới ghi nhận một nhịp tăng mạnh sau bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social. Theo đó, ông Trump cho biết sẽ họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng vào cùng ngày để đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran, theo Reuters.

Trong khi đó, 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết đề xuất thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Còn về mặt kỹ thuật, ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, lý giải giá vàng đã bật tăng từ vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Trong khi đó, sự lạc quan của nhà đầu tư về việc gia hạn ngừng bắn đã khiến giá dầu và đồng USD suy yếu, những yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Chỉ số USD-Index đang hướng tới một tuần giảm điểm, khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Đồng thời, giá dầu thô cũng nối tiếp đà giảm trong tuần.

Tuy nhiên, theo ông Streible, quan điểm "lãi suất cao trong thời gian dài" vẫn chưa thay đổi, bởi những gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển và cơ sở hạ tầng năng lượng có thể khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Điều này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục thận trọng.

Mặt khác, dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang liên quan đến xung đột Iran, qua đó càng củng cố quan điểm Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ít nhất đến sang năm sau.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 76,53 USD /ounce và đang hướng tới một tháng tăng giá. Bạch kim tăng 1% lên 1.936,14 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.378,3 USD /ounce nhưng vẫn giảm hơn 10% trong tháng.