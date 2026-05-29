Vingroup đề xuất di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A dài 36,3 km, quy mô 16 làn xe.

Trong văn bản gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội, Vingroup kiến nghị sớm di dời ga Hà Nội xuống Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp khác nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Doanh nghiệp cho biết dự án mở rộng Quốc lộ 1A đã khởi công từ ngày 19/5. Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, việc thu hồi mặt bằng, đặc biệt là khu vực tuyến đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi, cần được hoàn tất trong năm 2026.

Doanh nghiệp đồng thời đề xuất được nghiên cứu đầu tư một số dự án hạ tầng đường sắt theo phương thức PPP, hợp đồng BT thanh toán bằng tiền. Trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ việc di dời ga Hà Nội; dự án cải dịch tuyến đường sắt khổ 1.000 mm đoạn Ngọc Hồi - Phú Xuyên nhằm bàn giao quỹ đất tuyến đường sắt hiện hữu cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngoài ra, Vingroup cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt khổ 1.435 mm và 1.000 mm trên vành đai phía đông, đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, kết nối tuyến Bắc - Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc. Tuyến này được kỳ vọng thay thế đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên hiện hữu, tạo điều kiện triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1 của Hà Nội.

Để hạn chế ảnh hưởng trong quá trình tổ chức lại hệ thống đường sắt nội đô, Vingroup cho biết sẽ bố trí các tuyến xe buýt miễn phí kết nối ga Ngọc Hồi với trung tâm thành phố. Doanh nghiệp cũng cam kết tiếp nhận toàn bộ lao động dôi dư hoặc tạm thời chưa được bố trí việc làm trong quá trình sắp xếp lại hệ thống giao thông đường sắt vào làm việc tại các đơn vị thuộc tập đoàn.

Hiện nay các tàu khách tuyến đường sắt Bắc Nam đón/trả khách từ ga Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, miền Nam đi song song với Quốc lộ 1. Đoạn ga Hà Nội - ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng Quốc lộ 1 lên 16 làn xe.

Vingroup nằm trong liên danh nhà đầu tư được UBND TP Hà Nội lựa chọn để thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 19 ngày 11/5. Tuyến đường dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã, có điểm đầu tại nút giao hầm Kim Liên và điểm cuối kết nối với Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.