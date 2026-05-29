Công ty V-Film của Vingroup rầm rộ 'tuyển quân'

V-Film, doanh nghiệp do gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup sở hữu, đang tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự trong lĩnh vực marketing, nội dung và vận hành.

V-Film được thành lập vào cuối tháng 9 năm ngoái, do gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng Tập đoàn Vingroup sở hữu toàn bộ vốn. Ảnh: VIC.

Sau hơn nửa năm thành lập, CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film bắt đầu mở rộng đội ngũ nhân sự, chuẩn bị cho các dự án điện ảnh sắp triển khai.

Theo thông báo tuyển dụng mới công bố, doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí thuộc các mảng marketing, nội dung và vận hành.

Trong đó, vị trí Trưởng phòng Marketing và Phân phối được đăng tuyển. Ứng viên được yêu cầu có kinh nghiệm xây dựng chiến lược thương hiệu, quản lý hoạt động marketing, phát hành phim, phát triển mạng lưới phân phối nội dung cũng như làm việc với các cơ quan báo chí và đối tác truyền thông.

Ngoài ra, V-Film cũng tuyển dụng các vị trí quản lý khác như Quản lý Marketing và Quản lý Nội dung với mức thu nhập tối đa khoảng 45 triệu đồng/tháng. Một số vị trí chuyên viên và hành chính có mức lương dao động 18-20 triệu đồng/tháng.

Động thái tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh V-Film đang chuẩn bị triển khai dự án điện ảnh đầu tiên. Theo kế hoạch được công bố trước đó, doanh nghiệp sẽ sản xuất một series phim lấy bối cảnh triều đại nhà Trần của Việt Nam, khai thác giai đoạn hào khí Đông A với các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông cùng những biến cố quyền lực trong lịch sử.

Phần đầu tiên của dự án gồm 10 tập đã hoàn thiện kịch bản, dự kiến khởi quay từ tháng 7 sắp tới và phát hành vào cuối năm nay. Dự án có sự tham gia tư vấn của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử và chuyên gia văn hóa nhằm đảm bảo tính chính xác của các chi tiết lịch sử.

V-Film được thành lập vào cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng , do gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng Tập đoàn Vingroup sở hữu toàn bộ vốn.

Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng nắm 45% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 25%, Vingroup nắm 10%. Các cổ đông còn lại gồm Phạm Nhật Minh Anh (10%), Phạm Nhật Quân Anh (5%) và Phạm Nhật Minh Hoàng (5%).

Doanh nghiệp hiện do ông Đặng Thanh Thủy giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Trong khi đó, vị trí Tổng giám đốc được giao cho ông Trần Đức Việt (JVevermind), một trong những nhà sáng tạo nội dung đời đầu tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của ông Trần Đức Việt, V-Film đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái điện ảnh mang bản sắc Việt Nam, đưa các câu chuyện lịch sử và văn hóa dân tộc đến với khán giả quốc tế thông qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.