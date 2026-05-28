VinFast tăng vốn lên hơn 90.000 tỷ đồng, vượt quy mô vốn của Vingroup

Sau khi được bơm vốn, vốn điều lệ của VinFast vượt cả Vingroup cùng các đơn vị thành viên khác như Vinhomes hay VinEnergo.

Vốn điều lệ của VinFast đã vượt Vingroup. Ảnh: VinFast.

VinFast vừa qua đã tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng , nâng tổng vốn lên 90.793 tỷ đồng , theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật trong tháng 4.

Với quy mô này, hãng xe điện hiện trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup, vượt cả công ty mẹ cùng nhiều đơn vị thành viên khác như Vinhomes hay VinEnergo.

Đợt tăng vốn lần này được thực hiện thông qua phát hành thêm 1 tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Doanh nghiệp không phát hành thêm cổ phần phổ thông.

Đáng chú ý, toàn bộ phần vốn tăng thêm đều đến từ nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, phần vốn góp của VINFAST AUTO LTD. tại Singapore giữ nguyên giá trị nhưng tỷ lệ sở hữu giảm từ 11,653% xuống còn 10,369% do tổng vốn điều lệ tăng lên.

Thời gian qua, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận không ít thay đổi trong bộ máy hoạt động. Một trong những biến động đáng chú ý nhất là tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc chuyển giao mảng sản xuất trong nước cho nhóm nhà đầu tư mới với giá khoảng 530 triệu USD .

Sau thương vụ này, VinFast được cho là sẽ giảm đáng kể áp lực chi phí tài chính và khấu hao - hai yếu tố ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam dự kiến không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

VinFast hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Thông qua đợt tái cấu trúc, hãng xe điện kỳ vọng rút ngắn thời gian hòa vốn và xây dựng mô hình vận hành bền vững hơn trong dài hạn.

Vừa qua, hãng xe điện cũng đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng - vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/5 thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy. Trước đó, ông Phạm Nhật Quân Anh là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

VinFast hiện là một trong những mảng kinh doanh trọng điểm của Vingroup và cũng là đơn vị được tập đoàn rót vốn quy mô lớn trong nhiều năm qua để mở rộng hoạt động sản xuất ôtô điện, xe máy điện và phát triển thị trường quốc tế.

Năm 2025, VinFast dẫn đầu thị phần ôtô Việt Nam với khoảng 36%. Cùng năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng , tăng 139% so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, hãng xe này lỗ ròng hơn 97.000 tỷ đồng . Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của VinFast đã lên gần 171.600 tỷ đồng .

Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trên toàn cầu cùng khoảng 1-1,5 triệu xe máy điện, đồng thời mở rộng hoạt động tại Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Philippines.