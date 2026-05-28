Trưởng ban Kiểm soát Sonadezi bị bắt

Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi.

Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp - Sonadezi (UpCOM: SNZ) vừa phát đi thông báo về việc Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng - Trưởng ban Kiểm soát công ty. Bà Phượng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sonadezi đồng thời phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty - tạm thời phụ trách điều hành hoạt động Ban kiểm soát cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Sonadezi là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, hiện do UBND TP Đồng Nai nắm hơn 99,5% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, Sonadezi đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 6.021 tỷ đồng , giảm 16% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.336 tỷ đồng , cũng giảm 37%. Số nộp ngân sách Nhà nước dự kiến còn 651 tỷ đồng , giảm khoảng 24%.

Trong quý I, Sonadezi đã ghi nhận doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng , giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế tổng công ty thu về đạt 336 tỷ đồng , giảm 32%. Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Sonadezi đạt gần 23.000 tỷ đồng .