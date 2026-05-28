Vingroup bắt đầu tái cấu trúc VinFast, lập công ty mới vốn 5.200 tỷ

Vingroup vừa công bố nghị quyết tái cấu trúc hoạt động của VinFast thông qua phương án tách doanh nghiệp và thành lập một công ty con mới có vốn điều lệ hơn 5.180 tỷ đồng.

VinFast bắt đầu tái cấu trúc. Ảnh: VinFast.

Theo thông tin công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã ban hành nghị quyết tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Cụ thể, Vingroup sẽ tách CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Trading and Production JSC - VFTP) để thành lập công ty mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN).

Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng - nơi hiện đặt tổ hợp sản xuất ôtô VinFast. Vốn điều lệ dự kiến khoảng 5.184 tỷ đồng .

Động thái này là bước tiếp theo sau khi VinFast gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 12/5.

Theo báo cáo, VinFast sẽ tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VFTP - đơn vị hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam. Các mảng được chuyển sang pháp nhân mới gồm thiết kế và tạo kiểu xe điện, phát triển sản phẩm, tính năng kỹ thuật, thương hiệu, chiến lược thị trường, bán hàng, nghiên cứu phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và dịch vụ hậu mãi.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Future Investment Research and Development JSC (CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai) dẫn dắt. Nhóm này có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng với vai trò nhà đầu tư thiểu số. Giá trị thương vụ khoảng 13.310 tỷ đồng , tương đương khoảng 530 triệu USD .

Theo bà Thái Thị Thanh Hải, bản chất của kế hoạch tái cấu trúc là CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai cùng ông Phạm Nhật Vượng sẽ mua lại hai nhà máy của VinFast tại Hải Phòng và Hà Tĩnh với giá hơn 13.300 tỷ đồng , đồng thời tiếp nhận phần lớn nghĩa vụ nợ và các khoản phải trả của VinFast Việt Nam, tổng cộng khoảng 182.000 tỷ đồng tính đến cuối quý I năm nay.

Sau giao dịch, VinFast Việt Nam sẽ chuyển sang mô hình thuê ngoài hoạt động sản xuất trong nước, trong khi VinFast vẫn giữ lại hoạt động sản xuất toàn cầu. Các phần còn lại không thuộc phạm vi giao dịch vẫn thuộc VinFast và tiếp tục vận hành bình thường.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình mới sẽ giúp VinFast giảm đáng kể áp lực chi phí tài chính và khấu hao - hai yếu tố ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam dự kiến không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

VinFast hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Thông qua đợt tái cấu trúc này, hãng xe điện kỳ vọng rút ngắn thời gian hòa vốn và xây dựng mô hình vận hành bền vững hơn trong dài hạn.

VinFast hiện là một trong những mảng kinh doanh trọng điểm của Vingroup và cũng là đơn vị được tập đoàn rót vốn quy mô lớn trong nhiều năm qua để mở rộng hoạt động sản xuất ôtô điện, xe máy điện và phát triển thị trường quốc tế.

Năm 2025, VinFast dẫn đầu thị phần ôtô Việt Nam với khoảng 36%. Cùng năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng , tăng 139% so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, hãng xe này lỗ ròng hơn 97.000 tỷ đồng . Tính đến cuối năm 2025, lỗ lũy kế của VinFast đã lên gần 171.600 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu âm hơn 90.000 tỷ đồng .

Năm nay, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ôtô điện trên toàn cầu cùng khoảng 1-1,5 triệu xe máy điện, đồng thời mở rộng hoạt động tại Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á như Indonesia, Philippines.