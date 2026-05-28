Bộ Tài chính cảnh báo khẩn về thủ đoạn lừa đảo giả mạo tinh vi

Bộ Tài chính vừa bắt tay với Bộ Công an, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để xử lý các trang tin giả mạo độc hại nhằm bảo vệ người dân.

Một trang thông tin mạng giả mạo Bộ Tài chính. Ảnh: MOF.

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị cơ quan chức năng gỡ bỏ hàng loạt trang thông tin giả mạo trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến mạo danh cơ quan này gia tăng mạnh mẽ với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cụ thể, Bộ đã chuyển giao danh sách toàn bộ tên miền và địa chỉ IP thuộc quyền quản lý cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an. Mục tiêu của việc chia sẻ dữ liệu này nhằm thiết lập hệ thống giám sát sớm, phát hiện các lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng.

Đối với các tài khoản giả mạo trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan A05 để yêu cầu xử lý, hỗ trợ gỡ bỏ các trang tin, trang Facebook giả mạo nhằm hạn chế phạm vi tiếp cận của thông tin sai lệch.

"Chúng tôi khuyến khích người dân ngay khi phát hiện các trang thông tin có dấu hiệu giả mạo cần lập tức phản ánh, báo cáo để cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Việc nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh từ phía người dân là yếu tố rất quan trọng, góp phần hạn chế rủi ro và xây dựng một môi trường thông tin an toàn hơn", ông Hoàng Minh Tuấn, Phó chánh văn phòng Bộ Tài chính, cho biết.

Ông Tuấn nói thêm rằng cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện các quy trình nội bộ, nâng cấp hệ thống bảo mật để tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng trong tương lai.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của Bộ như Cổng thông tin điện tử chính (địa chỉ: https://www.mof.gov.vn/).

Các trang web giả mạo thường có tên miền gần giống nhưng đuôi khác (ví dụ: .com, .net, .org) hoặc chứa thêm các ký tự lạ. Khi tìm kiếm thông tin người dân nên đối chiếu địa chỉ truy cập với Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: https://mof.gov.vn/

Người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như các thông báo mang tính “khẩn cấp”, “cơ hội có hạn” hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Đây là những chiêu thức phổ biến nhằm gây áp lực tâm lý để người dân đưa ra quyết định nhanh chóng mà không kịp kiểm chứng.

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không thực hiện các giao dịch tài chính hoặc cung cấp thông tin cá nhân theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ, người dân nên chủ động kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng.