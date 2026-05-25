Đề xuất cho doanh nghiệp thế chấp tài sản số để vay vốn

Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn bằng tài sản số, tài sản ảo, quyền sở hữu trí tuệ thay vì thế chấp bất động sản như hiện nay.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Đáng chú ý, Bộ đề xuất bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn trên cơ sở đa dạng hình thức bảo đảm tiền vay.

Theo đó, ngoài tài sản hữu hình như bất động sản, doanh nghiệp có thể dùng tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số, tài sản ảo... để vay vốn. Cơ quan quản lý cũng khuyến khích các nhà băng cho vay dựa trên xếp hạng tín nhiệm, phương án sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, hoặc dòng tiền của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, chính sách này nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup công nghệ tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững được ưu tiên tiếp cận tín dụng, bảo lãnh tín dụng, tài trợ, vốn mồi; được hỗ trợ lãi suất đối với dự án xanh, dự án kinh tế tuần hoàn; hưởng ưu đãi thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường; áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản phục vụ chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Nhóm doanh nghiệp này cũng sẽ được hỗ trợ tư vấn, đánh giá, chứng nhận, đo lường, xây dựng báo cáo đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững; hỗ trợ chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.

Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện được xác định là các công ty có số lao động bình quân năm không quá 300 người và tổng doanh thu dưới 400 tỷ đồng . Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 98% doanh nghiệp trong nền kinh tế, nhưng chỉ tiếp cận khoảng 19-20% tổng dư nợ tín dụng.

Thực tế, theo số liệu của NHNN, đến cuối tháng 4, dư nợ nền kinh tế đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng , tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tín dụng cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt gần 3,8 triệu tỷ đồng .

Con số này chiếm khoảng 20% tổng dư nợ, nhưng nếu so với vai trò đóng góp vào GDP và số lượng áp đảo của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, tỷ trọng này vẫn chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Nguyên nhân phần lớn do mức hấp thụ tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, quy mô vốn nhỏ, sức chống chịu yếu, phương án kinh doanh thường xuyên biến động; năng lực chứng minh tính khả thi của dự án, phương án vay vốn còn yếu... Việc tiếp cận nguồn vốn qua Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế; ngoài ra, các quỹ này chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Đặc biệt, trong báo cáo tài chính của các ngân hàng, bất động sản áp đảo danh mục tài sản thế chấp, trong khi đây là điểm yếu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa là lực lượng đông đảo của khu vực doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, mở rộng sinh kế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Bối cảnh hiện nay cũng đặt ra yêu cầu cần hoàn thiện pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng minh bạch, dễ tiếp cận, chi phí tuân thủ thấp, đồng bộ với yêu cầu phát triển xanh, phát triển số và đổi mới sáng tạo.

Dự kiến nếu được thông qua, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.